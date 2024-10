50T gipaabot nga modagsa sa mga sam-ang sa Mandaue

Kapin sa 50,000 ka mga tawo ang gilauman nga mobisita sa mga pampublikong sementeryo sa Dakbayan sa Mandaue sa Adlaw sa mga Santos ug Adlaw sa mga Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2, 2024.

Aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga mobisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi, si City Mayor Glenn Bercede nipahigayon og inspeksyon sa mga publikong sementeryo niadtong Huwebes, Oktubre 31.

Nipadayag si Bercede og katagbawan sa mga pagpangandam nga gihimo sa nagkalainlaing departamento sa dakbayan, apil na ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue, City Police Office, Bureau of Fire Protection, ug uban pang support agencies.

“I am pleased that preparations have been fully implemented across Mandaue, covering both private and public cemeteries,” matod ni Bercede.

Nipasalig siya sa publiko nga luwas ang selebrasyon ug nipahimangno sa mga manindahay nga magpabilin sulod sa mga designated area aron malikayan ang pagbabag sa mga dalan.

Gitugotan sa mayor ang 24-hour visiting access sa mga publikong sementeryo samtang ang mga pribadong sementeryo magpabiling abli hangtod alas 10 sa gabii.

Nitaho si City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Buddy Ybañez nga 10 ka surveillance camera ang gipahimutang sa palibot sa St. Joseph’s Parish Roman Catholic Cemetery sa Municipal Cemetery, Manpark Cemetery, ug Grosmar Memorial Garden sa Barangay Guizo.

Lima ka dugang nga mga wireless camera ang gibutang sa nag-unang agianan.

Ang mga publikong sementeryo sa Barangay Pagsabungan ug Jagobiao, Angelicum Garden of Angels sa Barangay Canduman, ug Cebu Memorial Park, nga naglangkob sa Barangay Banilad sa Cebu City ug Banilad, Mandaue City, andam usab nga mo-accommodate sa mga bisita. / CAV