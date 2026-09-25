51 ka flood control projects sa Davao City susihon sa NBI

Gimarkahan sa National Bureau of Investigation (NBI) ang 51 ka flood control projects sa Davao City tungod sa posibleng mga iregularidad.
Sumala ni NBI Director Melvin Matibag niadtong Biyernes, Septiyembre 25, 2026, dako kaayo ang purohan sa unom ka “ghost projects.”
Gipahayag niya nga gipailawom sa NBI sa inspeksyon ang kinatibuk-ang 100 ka flood control projects sa siyudad.
Matod pa ni Matibag, usa sa mga proyekto nakadawat og pundo kapin sa kalima sa usa lang ka tuig sa General Appropriations Act (GAA) ubos sa nagkadaiyang titulo sa proyekto.
“Dalawang beses po pinundohan ng P21 million at tatlong beses na P22 million po,” matod niya.
Gipadayag sab niya nga gikan sa tuig 2018 hangtod 2024, ang kontraktor nga Genesis 88 nakakuha og mokabat sa P7 bilyunes nga pundo sa flood control projects nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways.
Sumala ni Matibag, ang tag-iya sa maong kompanya adunay pwesto ug suod nga relasyon kang Davao Representative Paolo “Pulong” Duterte.
Gitug-an sab niya nga kon mapamatud-an sa ebidensya nga adunay krimen nga nahimo sa pagpatuman sa maong mga proyekto, magpadala sila og rekomendasyon ngadto sa Department of Justice o sa Office of the Ombudsman.
Gihimakak ni Matibag ang unang gipahayag ni Duterte nga ang imbestigasyon sa ahensiya kabahin sa pamolitika ug pagpanghasi batok sa ilang pamilya. / TPM / SunStar Philippines