51 ka sunog sulod sa 2 ka mga buwan

Usa ka adlaw sa wala pa ang pagsaulog sa Fire Prevention Month, ang dakbayan sa Sugbo nakatala na og 51 ka mga insidente sa sunog sukad sa pagsugod sa tuig 2024 nga nagpasabot nga nisaka og 45.7 porsiyento gikan sa 35 ka insidente sa sunog nga natala sa samang panahon sa miaging tuig.

Sa 51 ka insidente karong tuiga, 30 ang nahitabo niadtong Enero, nga niresulta sa danyos sa mga kabtangan nga mokabat og P19 milyunes, matod ni Senior Fire Officer Wendell Villanueva, information officer sa Cebu City Fire Office (CCFO).

Samtang, adunay kinatibuk-ang 21 ka mga insidente sa sunog ang natala sa buwan sa Pebrero diin duha sa mga sunog nahitabo sa hapon sa Pebrero 29.

Giawhag ni Villanueva ang publiko sa paghingusog pa sa mga lakang sa pag-amping batok sa sunog, ilabi na sa ting-init nga mas taas ang risgo sa sunog tungod sa uga nga kahimtang sa panahon.

Ang Proclamation 115-A nga gi-isyu ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. niadtong Pebrero 24, 1966, nideklarar sa Marso isip Fire Prevention Month aron pagpahinumdom sa katawhan mahitungod sa kamahinungdanon sa fire safety ug prevention.

“We need to raise awareness among people about the dangers of the hot season. A small mistake could lead to a fire outbreak as things, and homes tend to get extremely dry during this time,” matod ni Villanueva.

“As water is scarce, we should be extra cautious and take all necessary measures to prevent any incident,” dugang niya, taliwa ning El Niño phenomenon nga nasinati karon.

Ang CCFO magsugod sa daghang mga programa sa edukasyon ug mga kampanya sa pagpahibalo sa mga tawo bahin sa mga peligro sa sunog, husto nga mga lakang sa kaluwasan gikan sa sunog ug pagpangandam sa emerhensya.

Sayo ning semanaha, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas nitaho nga ang Sugbo maapektuhan sa dry spell tungod sa El Niño.

Matod sa Pagasa, ang dry spell mahitabo kon adunay tulo ka sunodsunod nga bulan nga ubos sa normal nga pag-ulan o duha ka sunod-sunod nga bulan nga “significantly below-normal” nga pag-ulan.

Ubos sa normal nga pag-ulan nagpasabut sa pagkunhod sa 20 hangtod 60 porsyento gikan sa kasagaran nga lebel sa ulan alang sa usa ka piho nga lugar, samtang ang labi ka ubos sa normal nga pag-ulan nagpakita sa pagkunhod sa labaw sa 60 porsyento kon itandi sa naandan.

Giawhag ni Villanueva ang publiko nga magdaginot sa tubig, ilabina ning panahuna, aron paspas nga makaresponde ang kabomberuhan kon adunay sunog. /KJF