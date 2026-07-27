51 ka tawo misalmot sa protesta nasikop

Moabot sa 51 ka indibiduwal ang gidakop sa kapulisan tungod sa nagkalainlaing kalapasan sa ilang pag-apil sa mga lihok protesta sa wala pa sugdi ang ikalima’ng State of the Nation Address (Sona) ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026.
Sa pakighinabi sa mga tigbalita, nagkanayon si PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. nga ang mga nadakpan sa kalapasan sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste
Management Act of 2000, Batas Pambansa Blg. 880 o Public Assembly Act of 1985, ug sa mga lokal nga ordinansa nga nagdili sa pagsul-ob og balaclava, usa ka matang sa panapton nga nagtabon sa ulo, liog, ug halos tibuok nawong.
“Bawal naman magtatakip ng mukha lalo na ‘yung nangyari noong September last year, nakita niyo naman di ba and ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na manggulo diyan sa kalsada and maapektuhan of course ‘yung tahimik na nagpo-protesta,” matod pa sa opisyal.
“Nagva-vandalism sila, anlalaki nung vinandalize nila doon and ‘yung nagtatakip ng mukha,” dugang pa ni Nartatez. / TPM/SunStar Philippines