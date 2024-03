51 kilo sa shabu na nasakmit sa PRO 7 sa mga operasyon

Sa data sa Police Regional Office 7 gikan sa Enero 1, 2024 hangtod sa Marso 4, 2024, nakasakmit na sila og 51,369.39 gramos kun 51.3 ka kilo sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P349,311,852 ug niresulta sa pagkasikop sa 1,385 ka drug personalities.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Briga­dier General Anthony Aberin, nga kini ang resulta sa sunodsunod nga anti-illegal drug operations nga gilusad sa tanang units sa kapulisan sa Central Visayas.

Giangkon ni Pelare nga nagpadayon ang hagit sa kapulisan sa rehiyon 7 sanglit nagpabilin nga transshipment point ang Sugbo gikan sa Luzon.

Bisan pa niini, makita usab kon unsa ka epektibo ang kapulisan sa ilang kampanya hinungdan nga kini nasakmit.

Ang labing uwahing nasakmit mao ang 10 kilos nga shabu sa managsuon nga taga Talibon, Bohol nga dunay balor nga P68 milyunes.

Gibutyag sa PRO 7 nga ang kadaghan sa ilegal nga drugas nga ilang nasakmit wala nagpasabot nga dako na kaayo ang mao nga problema sa rehiyon. Kini nagkahulogan lang nga epektibo ang kapulisan sa ilang pamaagi sa pagsakmit sa kinilo nga supply sa ilegal nga drugas.

Ilang gipasigarbo ang hugot nga koordinasyon sa komunidad ngadto sa kapulisan nga maoy hinungdan nga malampuson sila nga nakasakmit sa maong gidaghanon sa ilegal nga drugas.

Sama sa naandan gikan sa Luzon ang supply sa illegal drugs partikular na sa Southern Tagalog ug Metro Manila nga gibiyahe paingon sa Central Visayas pinaagi sa land trip ug giagi sa mga ro-ro port.

Apan dako usab ang posibilidad nga gipalusot kini sa laing pamaagi sanglit isla man ang Sugbo nga mamahimo’ng makagamit kini sa lainlaing matang sa transportasyon nga dili mogi sa mga pantalan ilabi na nga nagpadayon ang operasyon One Cebu-Inter Agency Interdiction Task Force nga gilangkuban sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno.

Dili lang, matod pa, ang mga publikong pantalan nga gidumala sa gobyerno ang gibantayan sa kapulisan, lakip na ang mga pribado, nga lisod monitoron.

“Actually in the past daghan siyang grupo but overtime we were able to dismantle these drug groups and we are now confronting two groups involved in illegal drugs,” matod ni Pelare.

Apan ang usa sa ilang mga nakuha nga kasayuran base sa pamahayag sa mga nadakpan nga gikan sa sulod sa bilanggoan ang ilang mga contact.

Kini sama sa insidente sa Bohol diin kasagaran sa mga suspek ntug-an nga ang ilang contacts gikan sa usa ka dakong drug personality nga nabalhog sa Abuyog Penal Farm sa probinsya sa Leyte. / AYB