51K na'ng nagparehistro sa Comelec sulod sa ikaduha nga semana sa rehistrasyon

Sukad nga gibuksan ang rehistrasyon sa mga botante alang sa midterm nga eleksyon sa 2025, ang rehiyon nakadawat sa kinatibuk-an nga 51,201 ka mga aplikasyon, ning ikaduhang semana, butyag sa usa ka opisyal sa rehiyonal nga electoral body.

Ang tigpamaba sa Commission on Elections (Comelec) Cebu nga si Omar Sharif Mamalinta niingon sa SunStar Cebu sa Lunes, Pebrero 26, 2024, nga ilang gipaabot nga modaghan ang mga magparehistro samtang nagpahigayon sila og satellite registrations karong semanaha.

Sa datus nga iyang gipadala sa SunStar Cebu, siya nagkanayon nga sa kinatibuk-ang ihap, 29,147 ang gikan sa unang semana sa pagparehistro, samtang ang 22,054 gikan sa miaging semana.

Ang opisina wala mohatag og subay sa matag gidaghanon.

Matod ni Mamalinta nga ang datos gibase sa natala nga aplikasyon atol sa unom ka adlaw nga pagparehistro matag semana.

Ang mga buhatan sa piniliay sa tibuok nasod modawat og rehistrasyon sa mga botante bisan sa weekend ug holidays, gawas sa Marso 28-30 isip pag-obserbar sa Semana Santa.

Ang poll body una nang nagbukas sa voter registration sa Pebrero 12, ug magpadayon hangtod sa Septiyembre 30.

Matod ni Mamalinta nga ilang gipaabot nga mosaka ang gidaghanon sa rehistrasyon sa mga botante, nga naglambigit niini sa pagpatuman sa satellite registration uban sa mga positibong numero sa aplikante sa ilang mga election office.

Mopahigayon sila og satellite registration events pinaagi sa Register Anywhere Program (RAP), nga adunay duha ka kalihukan nga gitakda sa Cebu City ug Mandaue City.

Ang RAP nagtumong sa pagpalapad sa mga kapilian sa pagparehistro sa mga botante sa mga lugar nga adunay taas nga trapiko sa mga tawo ug mga panagtapok sa kwalipikado nga mga botante.

Usa ka RAP event ang mahitabo sa University of San Carlos (USC) Talamban Campus sa Cebu City karong Pebrero 27 ug sa Cebu Doctors’ University (CDU) sa Mandaue City karong Pebrero 28.

“If that will be realized, we are expecting a boost in the number of registrants considering the fact that RAP can accommodate registrants who are residents outside of Cebu City and Mandaue City,” sulti niya sa Superbalita Cebu.

Sa laing bahin, siya nidugang nga ang voter registration verification machines ibutang alang sa RAP, nga gipasiugdahan sa Comelec sa 1st ug 2nd district sa dakbayan sa Sugbo, Mandaue City, ug Lapu-Lapu City aron maka-akomodar og dugang mga aplikante.

Ang voter registration alang usab sa pagpangandam sa lokal ug nasudnong piniliay sa 2025. / KJF, dugang ni REV