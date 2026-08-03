52-anyos sikop sa pagtinir og armas nga way lisensiya

Gisikop sa kapolisan ang usa ka 52-anyos nga lalaki nga nagtinir og walay lisensya nga armas sa Visitacion Street, Brgy. Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado, Agusto 2.
Giila sa Abellana Police Station 2 ang suspek nga si Charlie Suson, nagpuyo sa may dan C. Padilla Street, Brgy. Duljo Fatima.
Matud sa report, nakadawat og alarma ang mga pulis alas 9:10 sa buntag mahitungod sa armado nga lalaki nga nag-istambay sa maong dapit.
Daling miresponde ang kapulisan og naabtan ang suspek nga gilabay ang armas sa yuta.
Tungod niini, daling gidakop sa mga pulis si Suson.
Nasakmit gikan sa suspek ang usa ka 9mm nga pistola nga walay serial number ug tulo ka buhing bala. / ABC