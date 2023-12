52 ka balay unang naguba

Mokabat sa 52 ka mga balay ang giguba sa Sitio Casia, Barangay Bankal sa La­pu-Lapu hinungdan nga nabakwit ang mga residente ug nasikop ang pito ka mga tawo human ningsukol sa demolition order.

Niadtong Martes, Nobiyembre 28, 2023, 39 ka mga balay ang giguba sa pribadong lote sa Barangay Bangkal ug niadtong Nobyembre 29 ang mga residente ug aktibista ningsulay sa pagpahunong sa ikaduhang hugna sa demolisyon nga misangpot sa pagkaguba sa 13 ka mga balay.

Mokabat sa 52 ka mga balay ang naguba ug gipaabot nga mag­padayon ang demolisyon sa na­habiling 26 ka mga balay sa lote.

Ang demolisyon una nang gitakdang sugdan niadtong 2022 apan nalangan tungod sa pakigsabot sa LGU ug mga residente sa Sitio Casia sa tag-iya sa maong propyedad aron mag-umol og lease agreement.

Base sa mando sa korte nga gipirmahan ni Presiding Judge, Genevieve Tabada-Lawas niadtong Hunyo 8, 2023, si Court Sheriff Giovanni Jamon gitugyanan sa pagpatuman sa writ of demolition nga pinetsahan niadtong Hulyo 1, 2021.

Ang writ of demolition nag­tumbok sa duha ka mga hu­kom sa korte sukad niadtong Nobyembre 16, 2006, ug Pebrero 15, 2007, nga nihukom pabor sa tag-iya sa lote nga si Eulalia Mangura, nga girepresentahan sa iyang anak nga si Elizabeth Mangura-Frio.

Si Mangura-Frio misang-at og reklamo alang sa forcible entry, ug gipangayo ang ejectment ingon man bayad sa mga danyos ug bayad sa abogado.

“The evidence shows that the plaintiff was unlawfully deprived by the defendants of the possession, use and enjoyment of their property through strategy and stealth,” matod sa court document. Ang mga korte mihukom pabor kang Ma­ngura tungod kay aduna silay igong ebidensiya.