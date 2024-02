52 ka drug surrenderer sa Pasil mipaubos rehab

Sa listahan sa Cebu City Police Office ug Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA-7), dunay 279 ka mga drug personality sa Barangay Pasil nga ningtahan ug ning-angkon nga tiggamitan sa ilegal nga drugas.

Sa maong gidaghanon, 28 pa lang ang nakatapos na sa Community Based Drug Rehabilitation Program (CBDRP) nga gipasiugdahan sa Cebu City Office on Substance Abuse Prevention (COSAP) nga gidumala ni Jona John Rodriguez, 38 ang nangadakpan sa anti-illegal drug operations ug 28 usab ang nakalas samtang dunay 111 ang dili na masubay sa kapulisan ug PDEA nga posibling namatay na o ba kaha namalhin og pinuy-anan.

Tungod niini, gibuksan pagbalik sa Cosap uban sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ug PDEA 7 ang upat ka buwan nga CBDRP aron mahurot ang tanang drug personalities nga naa sa drug watchlist sa kapulisan subay sa ilang tinguha nga Barangay Drug Clearing Program sa gobyerno.

Moabot lang ngadto sa 52 ka drug surrenderer ang mitunga inay 100 hinungdan nga gipahigayon ang Oplan Katok.

Gawas niini, kaabagan ang maong mga drug personality nga mawagtang sila sa listahan sa PNP ug PDEA 7 ug makabalik sila sa ilang normal nga kinabuhi kon wala na sila mogamit sa ilegal nga drugas.

Nipasabot si Rodriguez nga kon ang tanang drug perso­nality na account sa Barangay Anti Drug Abuse Council (BADAC) ug napaubos ang tanan sa CBDRP, kandidato kini nga madeklarar nga drug cleared barangay.

Apan matod niya nga wala kini magpasabot nga dili na masudlan og ilegal nga drugas ang maong barangay.

Kinahanglan lang nga ma monitor sa barangay officials ang mga drug personality nga wala na mobalik sa iyang naandan nga bisyo.

“Kon mahuman na ni sila sa program every now and then, monitoron ni sila. Ipa drug test kon wala ba sila mobalik sa ilang bisyo,” matod ni Rodriguez.

BARANGAY PASIL

Giangkon ni Rodriguez nga dako kaayo nilang hagit ang Barangay Pasil sanglit nalakip kini sa category nga severe ang affectation sa ilegal nga drugas.

Si Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, nihangop sa maong programa tungod kay usa ni sa mga pamaagi nga makab-ot ang ilang tinguha nga demand reduction sa ilegal nga drugas nga usa sa gipatutokan sa Department of the Interior and Local Government.

Giangkon ni Dalogdog nga ang Police Regional Office 7 mao karon ang nag-una sa supply reduction sa tibuok Pilipinas tungod sa ka daghang nasakmit nga ilegal nga drugas apan kinahanglan nga ilang putlon ang demand sa supply sa ilegal nga drugas sa matag komunidad.

“Karon dili lang ta mag rely sa (supply reduction) kon dili ato pud ni paningkamutan ang drug demand reduction, sama sa atong activity nga Community Based Drug Rehabilitation Program naa didto ang mga drug surrenderer. Gitagaan nato silag chance nga mo surrender, mag bagong buhay para inig abot sa panahon mahimo na silang productive member sa society,” matod ni Dalogdog.

Duna nay 25 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo ang gideklarar na nga drug cleared.

Kini naglangkob sa Santo Niño, Sudlon 1, Basak Pardo, Sinsin, Toong, Parian, Sudlon 2, Buot, Sapangdaku, Pamutan, San Antonio, Lusaran, Kinasang-an, Adlaon, Kamagayan, Agsungot, Kalubihan, Binaliw, Punta, Budlaan, Tabunan, Kasambagan, Mabini, Cambinocot ug Zapatera.