5.2-M misaksi sa Sinulog

Gibana-bana sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga moabot sa 5.2 million ka mga tawo ang misaksi sa Sinulog Grand Parade pagka alas 6:17 sa gabii.
Matud ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, ang Event Commander sa Sinulog Grand Parade ug kasamtangan nga deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, nga nanggawas ang bagang duot sa mga tawo sa pagka hapon na tungod kay dili na kaayo init ang adlaw.
Migamit sila og high technology nga mga kagamitan sama sa CCTV camera, drone ug ubang devices aron pagtino sa land area diin makita ang bagang duot sa mga tawo.
Gilalkip nila sa pag-ihap ang mga tawo nga naa sa sulod ug gawas sa mall nga dunay mga kalihukan sa Sinulog Festival.
Gawas ani, sa hapon usab makita ang mga artista nga nanakay sa mga float agi sa rota sa Sinulog nga maoy nakapahugyaw sa mga tawo.
Nagdasok ang mga tawo sa Fuente Osmeña Rotunda ug Mango Avenue. Wala hinuon nakatala ang kapulisan og dagko nga insidente gawas lang sa mga gipangtabang nga mga dancers kay nakuyapan tungod sa kainit sa panahon.
“Nakita nato nga samtang nagka hapon, nagka daghan ang mga tawo. So far manageable ra sa atong kapulisan because we already prepared for any contingencies even sa kanang mga dasok-dasok sa mga tawo. We already prepared for any eventualities,” matud ni Oriol. (AYB)