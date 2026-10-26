52 puntos ni Doncic mitipi sa Jazz

Nagpakatap og 52 puntos ug 10 assists si Luka Doncic aron pangulohan ang pagbangon sa Los Angeles Lakers gikan sa 18 puntos nga pagkalubong aron pakagingon ang host Utah Jazz, 132-123, kagahapon, Lunes, Oktubre 26, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Doncic nirehistro og 8-of-18 three-pointers ug 17-of-30 shooting aron ituboy ang Lakers sa 3-0 nga rekord.
Sa kinatibuk-an, kini maoy ika-10 nga higayon nga nakamugna ang Slovenian superstar og 50 puntos o labaw pa.
"It's one of the best feelings -- down the stretch, tight game, hitting those threes," matod ni Doncic, kinsa maoy labing unang nakamugna og 50 puntos o labaw pa ning maong season.
"Played the basketball we know how to play. We are learning our lesson...we cannot start games like this anymore," dugang ni Doncic.
Nihatag og dakong suporta kang Doncic mao si Austin Reaves, kinsa nimugna og 29 puntos.
Human sa yano nilang kadaugan sa nag-una nilang duha ka duwa batok sa Golden State Warriors ug Los Angeles Clippers, ang Lakers nakasugat sa labing una nilang hugot nga pagsuway batok sa Jazz, nga nahagbong sa 1-2 nga rekord.
Kanunay nga naglabaw ang Jazz sa tibuok first half diin namugna nila ang labing dako nilang labaw nga 18 puntos, 47-29, pagkahuman pa lang sa 1st quarter.
Sa panagtambayayong nila ni Doncic ug Reaves, ang Lakers inanay nga ninggukod hangtod nga natabla nila ang duwa, 71-71, sa halftime.
Human niini, grabe na kasikit ang kombati sa nahabiling kapin sa duha ka minutos na nakamaneho pagbiya ang Lakers paingon sa siyam ka puntos nga kadaugan.
"We have a tight group. I think everybody new that came, they feel very welcome here. That's what we want," asoy ni Doncic.
Ang Jazz gipangulohan ni Lauri Markkanen pinaagi sa iyang 28 puntos, nidugang og 24 puntos si Keyonte George samtang niamot og 20 puntos si Jaren Jackson Jr. / Gikan sa wires