530 ka blinkers, sirens nasakmit sa HPG 7

Moabot sa 530 ka blinkers, sirens, strobe lights ug busina nga kusog motingog ang gipangsakmit sa mga sakop sa Highway Patrol Group (HPG 7) sa tibuok Central Visayas atol sa upat ka buwan nga operations gikan sa Enero hangtod Abril 2024.

Kini subay sa Administrative Order No. 18 nga giluwatan sa buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos, Jr. nga nagdili sa government officials, personnel ug ubang mga sakyanan sa paggamit sa maong matang sa devices.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, regional chief sa HPG 7, nga sa 530 ka mga devices, 31 niini blinkers, 493 ang led lights, usa ang strobe light, matang sa suga nga kusog mosiga nga magkidlap-kidlap, ug lima ka mga busina.

Dugang ni Parilla nga sa wala pa sila mopatuman sa kamandoan sa Presidente, nakig-alayon na sila sa Department of the Interior and Local Government (DILG) aron ipahibawo ug ipasabot sa mga local governement unit ang palisiya aron di na nila gamiton ang mga sakyanan nga dunay devices nga gidili.

Ang gitugotan lang sa balaod nga maka gamit sa maong matang sa device mao kadtong mga marked vehicle sa PNP, ambulansya, bombero ug Armadong Kusog sa Pilipinas. Gawas niini, wala nay gitugtan pa.

Wala tugoti ang sakyanan sa Bureau of Jail Management and Penology nga maghatod og mga Persons Deprived of Liberty (PDL) ngadto sa mga korte apan nihangyo ang ahensya nga mogamit sa sirens ug blinkers ilabi na nga magdala sila og high risk nga mga PDL.

Sa unang operation, gipangsakmit lang una sa mga opera­tiba sa HPG ang devices, wala sila moisyu og citation tickets, apan mibahad si Parilla nga sa sunod nila nga operation, kon duna pa gihapoy wala motuman o makaduha na masita, ila na kining isyuhan og Temporary Operators Permit (TOP) nga makaapekto na sa standing sa lisensya niini.

“First offense is confiscation. Second offense is moisyu na ta og TOP. But as of now, naay directive ang LTO considering nga naa na silay gigamit nga demerit system. So they prefer nga isyuhan og TOP ang mga violators kay kon ang usa ka individual molagpas na sa iyang maximum demerits, dili na siya allowed nga hatagan og 10 years nga validation sa iyang lisensya,” matod ni Parilla. / AYB