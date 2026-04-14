5.4K ka OFWs, pamilya gikan sa Middle East ang nakauli

Gipaspasan sa gobiyerno sa Pilipinas ang operasyon sa pagpauli sa mga Pilipino gikan sa Middle East ug gitakda ang dugang mga flight aron madala og balik ang dul-an sa 2,500 ka “repatriation-ready” nga overseas Filipino workers (OFWs) sa umaabot nga mga adlaw, pahibalo sa Department of Migrant Workers (DMW) niadtong Lunes.
Dungan kini sa pag-abiabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac sa pag-abot sa 342 ka mga OFW ug ilang mga kabanay sakay sa laing chartered flight nga gihan-ay sa kagamhanan.
“So, this is the 9th chartered flight. We have 342 on board. So, this brings us to a total of 5,400 OFWs and their dependents and counting,” matod ni Cacdac sa usa ka interbyu.
Iyang gipahibalo nga ang dugang mga moabot sa mosunod nga mga adlaw naglakip sa 150 gikan sa Bahrain ug kapin sa 300 gikan sa Kuwait, diin ang mga restriksyon sa airspace kaniadto nakapahinay sa mga operasyon.
“We have an entire plane load from Kuwait kasi magbubukas na yung Kuwait Airport (We have an entire plane load from Kuwait because the Kuwait Airport is opening),” matod ni Cacdac.
Sumala niya, ang mga patay’ng lawas sa 16 ka mga OFW iapil usab sa maong flight sa Martes.
Gipatin-aw ni Cacdac nga namatay ang maong mga OFW tungod sa natural nga mga hinungdan, apan nalangan ang pagdala sa ilang mga patay’ng lawas tungod sa kakuwang sa logistics atol sa temporaryo nga pagsira sa airspace.
Bisan pa sa mga hagit, gipaneguro sa DMW nga nagpadayon ang mga paningkamot sa pagpauli sa mga distressed workers ug sa mga namatay nga Pilipino.
Gibutyag sab ni Cacdac nga palapdan sa gobiyerno ang repatriation pinaagi sa mga commercial flight kon mokalma na ang sitwasyon sa Middle East.
Gipasalig niya nga adunay tabang pinansyal nga ihatag sa mga apektadong trabahante, lakip na ang tabang on-site ug suporta inig-abot sa Pilipinas./ PNA