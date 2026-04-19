5,600 ka Pinoy seafarers pabiling stranded sa Persian, Oman Gulf

Kapin sa 5,600 ka Pinoy nga seafarers ang padayon nga na-stranded sa kadagatan sa Middle East sakay sa kapin 500 ka mga barko taliwala sa nagpadayong krisis sa rehiyon sa Gulf.
Base sa datos nga gihatag sa Department of Migrant Workers (DMW), adunay kinatibuk-ang 5,663 ka mga Pinoy seafarers ang kasamtangang natanggong sa 533 ka mga barko nga anaa karon sa Persian Gulf ug Gulf of Oman.
Sumala sa breakdown nga gihatag sa departamento, adunay 4,844 ka seafarers sa 462 ka mga barko sa a Persian Gulf , ug adunay 819 ka seafarers sa 71 ka mga barko sa Gulf of Oman.
Sa usa ka press briefing, gipaneguro ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac nga padayon ang ilang pag-monitor sa mga barko nga adunay tripulanteng mga Pilipino.
“There is constant communication with licensed manning agencies and seafarers’ unions for updates about the situation of Filipino crew members,” pamahayag sa DMW.
Sa sayo pa, ang Department of Foreign Affairs (DFA) nagkanayon nga ang Iran nihatag og kasegurohan nga ang mga barko nga adunay bandila sa Pilipinas, energy sources, ug tanang barko nga nagdala og Pinoy seafarers tugotan nga makaagi nga luwas sa Strait of Hormuz.
Kini nahitabo human nangayo ang Pilipinas og “non-hostile country” status gikan sa Iran taliwala sa nagpadayong krisis sa Middle East. / Anton Banal/SunStar Philippines