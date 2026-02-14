567 ka pamilya nakadawat og cash aid sa Red Cross

Moabot sa 567 ka pamilya sa Dakbayan sa Sugbo nga naapektuhan sa Bagyong Tino ang nakadawat og hinabang pinaagi sa multipurpose cash grant gikan sa Philippine Red Cross.
Atol sa pag-apud-apod niadtong Biyernes, Pebrero 13, 2026, didto sa Barangay Bonbon Covered Court, ang mga benepisyaryo gitunolan og P8,000 matag usa.
Bahin kini sa nagpadayong humanitarian response sa Red Cross aron matabangan ang mga pamilya sa pagbangon ug pag-ayo sa ilang mga panimalay human sa kalamidad.
Nagsugod ang payout sa alas-9:30 sa buntag ug gipahigayon kini sa koordinasyon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa City Social Welfare and Development (CSWD) aron maseguro ang hapsay ug transparent nga proseso.
Nitambong sa maong kalihukan ang mga dagkong opisyal sa Red Cross Movement, lakip na sila si IFRC Regional Director for Asia Pacific Alexander Matheou, IFRC Head of Delegation to the Philippines Sanjeev Kafley, ug Gwendolyn Pang, ang secretary general sa Philippine Red Cross.
Ang multipurpose cash grant gidesinyo aron mahatagan ang mga pamilya og kagawasan sa pagtubag sa ilang labing dinaliang panginahanglan. Ang mga nakadawat mahimong mogamit sa maong kantidad alang sa pagpalit og pagkaon, pag-ayo sa naguba nga balay, pagpalit og tambal, o uban pang importanteng galastuhan samtang sila naningkamot nga mobangon pag-usab.
Nagpasalamat usab ang mga opisyal sa dakbayan sa Red Cross tungod sa walay puas nga suporta niini sa Sugbo.
Gihatagan nila og gibug-aton ang importansya sa lig-on nga panag-uban sa mga humanitarian organization ug lokal nga kagamhanan sa paghatod og dinaliang tabang ngadto sa mga komunidad nga naigo sa katalagman.
Ang Bagyong Tino, nga nikusokuso sa Sugbo niadtong Nobyembre 4, 2025, nakapabakwit og ginatos ka pamilya sa pipila ka barangay, butang nga nag-aghat og dungan nga relief efforts gikan sa gobiyerno ug mga humanitarian groups. / CAV