569 ka mga ‘wanted’ sa CV nasikop sa PRO 7

Mokabat sa 569 ka mga wanted persons ang nasikop sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod lang sa bulan sa Pebrero 2026, subay sa gipahugtan nga kampanya batok sa mga pinangita sa balaod sa tibuok Central Visayas.
Sa maong gidaghanon, 104 ang gi-classified isip Most Wanted Persons (MWP) tungod sa kabug-at sa mga krimen nga ilang gihimo.
Sa maong listahan, pito ang giila nga Regional Most Wanted kinsa maoy gihatagan og prayoridad sa operasyon aron maseguro nga dili na makapanghasi sa komunidad.
Ang nahabiling 465 giila nga other wanted persons o kadtong naggunit og mga warrant of arrest gikan sa korte apan wala malakip sa official most wanted list sa PNP.
Si PRO 7 Director Police Brigadier General Redrico Maranan namahayag nga ang maong kalampusan nagpakita sa kalig-on sa ilang pasalig nga pangitaon ang tanang nagtagutago sa balaod aron mapanubag sa ilang mga salaod.
Dugang ni Maranan, padayong palig-unon sa PRO 7 ang ilang intelligence monitoring ug pakig-alayon sa local police units aron mas mapaspas ang ilang mga manhunt operation.
Nanawagan sab ang kapulisan sa Central Visayas ngadto sa publiko nga ipadayon ang ilang pag-abag pinaagi sa paghatag og impormasyon nga makatabang sa pagtultol sa mga wanted personality.
Gihimug-atan sa PRO 7 nga ang kooperasyon sa komunidad maoy yawe sa pagpabilin sa kahusay ug kalinaw sa tibuok rehiyon. / AYB