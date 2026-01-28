573 ka minors naluwas sa CCPO

Moabot sa 573 ka mga menor de edad ang naluwas sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo, samtang 16 ka mga nalambigit sa gidiling drugas ang nangasikop sa gipahigayon nga sunodsunod nga operasyon batok sa kriminalidad gikan sa Enero 19 hangtod 25, 2026.
Sa maong subsob nga operasyon, nakasakmit ang kapulisan og 13.45 gramos nga gituohang shabu nga adunay banabana nga kantidad nga P91,460.
Ang mga dinakpan gipasakaan na og kasong kalapasan sa Section 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002).
Isip kabahin sa pagpanalipod sa mga batan-on, ang 573 ka minors na-rescue tungod sa paglapas sa Curfew Ordinance.
Gi-turn over dayon sila sa tagsa-tagsa ka Barangay Gender and Development (GAD) ug social welfare offices alang sa gikinahanglang giya ug intervention.
Naabtan ang maong mga batan-on nga naglatagaw pa sa kadalanan bisan sa lawom na nga gabii ubos sa pagpangulo ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), sa pakig-alayon ni PRO 7 Director Police Brigadier General Redrico Maranan.
Gawas sa pag-rescue sa mga minors, gipahigayon sab ang 1,666 ka inspection.
Gisusi sa kapulisan ang mga establisimento aron maseguro ang pagtuman sa mga balaod ug ordinansa.
Ang Cebu Environmental Sanitation and Enforcement Team (Ceset) niisyu og 9 ka citation tickets alang sa mga minor offenses sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa publikong lugar.
Matod ni Col. Ylanan, gihimo kining mga operasyon matag gabii aron mapugngan ang bisan unsang krimen nga mahimong mugnaon sa mga batan-on o niadtong mga hubog. / AYB