5,900 ka scholarship slots sa kolehiyo ang gibuksan

Moabot ngadto sa 5,900 ka scholarship slots alang sa tertiary education ang gibuksan karong tuiga sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo, dungan sa pagpasidungog sa mga scholars nga nakahuman nga adunay latin honors.
Ubos sa maong programa nga gidumala sa buhatan sa gobernador ug mga opisyal sa probinsya, gibahin ang mga slots sa mosunod nga kategorya:
Sa buhatan sa gobernador dunay gitagana nga 2,500 ka slots ug sa buhatan sa bise-gobernador dunay 1,500 ka slots.
Ang mga 19 ka mga provincial board members gitagan-an og tag 100 ka slots ug sa kinatibuk-ang 1,900 ang tanan.
Sa pagkakaron, gibutyag sa Kapitolyo nga duna pa’y nahabiling 1,000 ka mga slots nga bukas ug mamahimong dawaton alang sa mga incoming first-year college students alang sa umaabot nga academic year.
Si Gobernador Pamela Baricuatro nagkanayon niadtong Hunyo 9, 2026, nga dako ang iyang garbo sa pagpadayon niining maong inisyatiba.
Matag scholar makadawat og P10,000 nga financial assistance.
Aron magpabilin sa programa, kinahanglan nga ang tinun-an naka-enroll sa upat ka tuig nga kurso ubos sa usa ka State University or College (SUC) o bisan unsang public higher education institution, ug magmintinar og grado nga dili moubos sa 85 porsiyento.
Duyog sa paglusad sa bag-ong hugna sa scholarship, gipahalipayan sab sa Kapitolyo ang mga scholars nga bag-o lang nitapos sa ilang mga kurso. / ANV