5K AFP, PNP ubang ahensiya mobantay sa ASEAN Summit

Kapin sa 5,000 ka mga polis, sundalo, ug mga personahe gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobiyerno ang ipakatap sa tibuok Central Visayas aron pagsiguro sa hugot nga seguridad sa ASEAN Summit 2026.
Gipahigayon kagahapong adlawa, Sabado, Enero 24, ang usa ka send-off ceremony sa City di Mare, South Road Properties (SRP), ubos sa pagpangulo ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO-7).
Base sa datos sa PRO-7, ang maong puwersa gilangkuban sa 3,486 sa PNP, 147 sa AFP, 101 sa Philippine Coast Guard: 101, 397 sa Bureau of Fire Protection, 397 sa OCD ug 450 sa RDRRMC.
Apil sab ang uban pang mga personahe gikan sa Department of Health (DOH), Naval Forces Central (Navforcen), ug mga Local Traffic Management units.
Atol sa seremonya, gipahibawo ni Maranan nga gawas sa mga tawo, andam na usab ang mga mobility assets ug logistical resources sama sa 51 ka patrol cars, 50 ka motorsiklo, duha ka PNP Airbus units, ug mga modernong kahimanan sa komunikasyon alang sa ilang command center.
Gibutyag sa heneral nga ang maong gidaghanon sa puwersa mao usab ang nahimong yawi sa malampusong seguridad sa bag-ohay lang nga Sinulog Festival nga gitambungan sa 5.2 milyones ka mga tawo.
Matod niya, napamatud-an na ang abilidad sa PNP ug mga kaabag nga ahensya sa pagdumala sa mga dagkong kalihukan.
Sugdan karon, Domingo, Enero 25, ang mga tigom sa ASEAN sa tulo ka dagkong siyudad sa Metro Cebu: ang Sugbo, Mandaue, ug Lapu-Lapu.
Usa sa mga gihatagan og prayoridad sa kapulisan mao ang pagbisita sa mga delegado sa nagkadaiyang tourist destinations, hinungdan nga hingusgan pa ang police visibility.
Giklaro usab ni Maranan nga walay ipatuman nga major road closure sa Sugbo.
Imbes nga sirad-an ang mga karsada, ipatuman ang “stop-and-go scheme” aron dili mabalda ang dagan sa trapiko. / AYB