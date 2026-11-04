5K ka mga polis sa Rehiyon 7 nakabalik na sa ilang unit

Gipabalik na sa ilang tagsa-tagsa ka police unit ang kapin sa 5,000 ka polis nga gipakatap sa kapin 300 ka sementeryo sa Central Visayas atol sa Kalagkalag.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa Police Regional Office (PRO) 7, gimanduan ni Police Brigadier General Arnold Abad, regional director sa PRO 7, ang tanang ground commander nga ibalik na sa ilang mga police station ang mga personnel human maseguro nga wala nay mga tawo nga nibisita sa mga sementeryo.
Nagsugod ang pag-deploy sa kapin 5,000 ka uniformed personnel ug force multipliers niadtong Oktubre 31 hangtod sa pagtapos sa Kalagkalag niadtong tungang gabii sa Nobiyembre 2, 2026.
Gihulagway ni Aliser nga malinawon ug malampuson ang pagpatuman sa seguridad, ilabi na nga wa’y natala nga krimen.
Aduna man silay natala nga ubang insidente sa krimen, apan isolated kini ug walay kalabutan sa kalihukan sa sementeryo.
Dugang ni Aliser, wala gihunong sa kapulisan ang ilang anti-criminality campaign bisan pa og kadaghanan sa ilang personnel gipakatap sa mga sementeryo.
Nakapahigayon gihapon sila og mga operasyon batok sa ilegal nga drugas, sugal ug pagpanag-iya og armas, lakip ang pagdakop sa mga nalambigit niini.
Nagpadayon sab ang police patrol sa mga barangay aron mapadayon ang kahusay ug kalinaw sa komunidad.
Gipasalamatan ni Abad ang tanang police personnel sa Central Visayas tungod sa ilang maayong pagserbisyo nga nakatampo sa malinawon nga pagsaulog sa Kalagkalag.
Gipakunhod na sab sa PRO 7 ang ilang alert status gikan sa heightened alert ngadto sa normal status. / AYB