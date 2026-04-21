5K ka plaka sa motor na-release sa LTO 7

Niabot sa 5,304 ka mga plaka sa motorsiklo ang naapud-apod sa Land Transportation Office (LTO) 7 sa unang semana sa ilang kampanya nga “Friendly Flag Down” sa Sugbo ug Bohol.
Ang maong inisyatiba, nagsugod niadtong Abril 14, 2026, nagtinguha nga mapaduol ang serbisyo sa gobiyerno ngadto sa mga motorista.
Atol sa operasyon, parahon sa mga personnel sa LTO ang mga motorista nga naggamit pa og temporary plates.
Human sa gihimong verification, ihatag ang orihinal nga plaka sa dapit diin sila gipara.
Gihimo kini matag adlaw gikan sa alas 6:00 hangtod alas 8:00 sa buntag, ug alas 5:00 sa hapon hangtod alas 7:00 sa gabii.
Kinahanglang ipakita sa motorista ang ilang Official Receipt (OR) ug Certificate of Registration (CR).
Matod ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan, tinguha sa maong lakang nga usbon ang panglantaw sa publiko sa ilang ahensiya ug himuong mas sayon ang transaksyon sa gobiyerno. / DPC