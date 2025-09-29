5K ka tinun-an maka-avail sa scholarship grant

Moabot sa 5,300 ka mga tinun-an sa Probinsiya sa Sugbo ang gitugotan nga maka-apply ubos sa Cebu Grants Intended for Tertiary Students (CP-Gifts) ordinance.
Kini human naaprubahan sa ikatulo ug uwahing pagbasa ang ordinansa nga maghatag og scholarship grants sa mga tinun-an nga nagtungha sa pampublikong tunghaan atol sa regular session niini sa Lunes, Septiyembre 29, 2025.
Ang maong ordinansa nga gipangamahan ni bokal Raymond Joseph Calderon nagtugot lamang sa mga tinun-an sa pampublikong tunghaan nga maka-apply sa scholarship program.
Pasabot niini nga dili na maka-apply ang mga tinun-an nga nagtungha sa pribadong unibersidad.
Ang maong scholarship program adunay moabot sa P150 milyunes alang sa 2026.
Subay sa maong ordinansa, gigahinan ang buhatan sa gobernador og 2,500 ka slots; 1,000 sa buhatan sa bise gobernador ug tag 100 ka slots sa tanang 18 ka mga board member sa hunta probinsyal.
Ang usa ka scholar makadawat og tag P10,000 matag semester isip abag sa ilang living allowance alang sa inadlaw nga panginahanglanon.
Si Calderon nagtuo nga angayan nga hatagan og dugang prebilihiyo ang mga tinun-an sa probinsiya bisan og nagtungha kini sa laing lugar sa Central Visayas.
Diin mahimo gihapong maabagan ang ilang pag-eskuwela basta anaa kini magtungha sa pampublikong unibersidad.
Una na nga gipahibalo sa chairman sa Committee on Education nga togutan ang mga tinun-an nga maka-apply sa scholarship basta makatuman lang sa mga rekisitos pipila niini sama sa taas nga grado, lumad taga probinsiya, ug nagtungha sa state college o university. / ANV