5K mobantay sa Sinulog 2024

Gibana-bana nga 4,000 ngadto sa 5,000 ka mga personnel sa Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP) ug force multipliers ang ipakatap atol sa Solemn Procession sa bespiras sa kapistahan ni Sr. Sto. Niño de Cebu sa ikatulong Sabado sa Enero sunod tuig.

Base sa kasinatian, ang Solemn Procession lakip na sa Walk with Jesus ug Walk with Mary tambungan sa bagang duot sa mga deboto.

Si Police Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nagka­na­yon nga ilang hatagan og hugot nga seguridad ang mga kalihukan sa Sinulog.

“Nangandam nami sa CCPO sa ngalan ni Police Colonel Ireneo Dalogdog (hepe sa CCPO), atong mga personnel uban sa force multipliers..,” matod ni Rafter.

Nausab ang rota sa kalihukan sa Sinulog 2024 sama sa Walk with Jesus ug Walk with Mary tungod sa padayon nga pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).

Si Cebu City Councilor Philip Zafra nagkanayon nga dili na bag-o alang kanila ang kausaban sa rota sa prosisyon sanglit gihimo na kini sa nanglabay nga katuigan ug wala silay nakitang problema.

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nibutyag nga ang usa sa ilang gipangandaman ang petty crimes.

Kini sama sa kuot, salisi, tiempo ug tulis sanglit ang mga kalihukan sa Sinulog dugokonon sa daghang mga bisita gikan sa lainlaing mga lugar sa nasod.

“Kasagaran ani nila they’re coming from Manila, from Bulacan moari diri mag rent og apartment. Ang ilang buhaton manglabni, mangawat. Last year we were able to arrest 16 pickpockets. Ang atoang ika-assure is we are monitoring these people,” matod ni Pelare.

Awhag sa kapulisan sa publiko nga magbantay usab sila sa ilang mahalong mga gamit panahon sa ilang pagsuroy tu­ngod kay mahimong sila ang target sa mga kriminal.