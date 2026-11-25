Hugot nga gihimakak sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang nikatap nga impormasyon sa social media nga nag-anunsiyo si Governor Pamela Baricuatro sa pagpasaka ngadto sa 5,000 ka baboy ang pasudlon sa probinsiya matag semana.
Sa opisyal nga pahayag nga giluwatan sa Kapitolyo, gitawag niini nga “false and misleading” ang maong taho ug gitataw nga walay bisan unsang kamatuoran ang post.
Gipasabot ni Baricuatro nga ubos sa gisugyot nga palisiya alang sa pagpasulod og baboy gikan sa Negros Oriental, ang 1,500 kabuok matag semana mao ang ceiling o limitasyon nga gitugot nga makasulod.
Gidugang sa pamahayag nga walay basehan ang paglambigit sa pangalan sa gobernador sa maong giingong deklarasyon.
Gikondenar sab ni Baricuatro ang paghatag og kalibog ug pagtuis sa iyang mga pamahayag, nga matod niya nagmugna lang og walay hinungdan taliwala sa mga lokal nga hog raisers, mga negosyante sa livestock industry, ug sa kinatibuk-ang publiko.
Aron malikayan ang dugang kalibog, giawhag sa Kapitolyo ang publiko nga undangon ang pagpakatap sa mga dili verified nga mga post ug impormasyon nga wala maggikan direkta sa Kapitolyo.
Dili kini ang unang higayon nga nahimong target sa sayop nga impormasyon ug mga giingong fabricated quote cards si Baricuatro sukad siya nilingkod isip gobernador niadtong Hunyo 30, 2025.
Tungod sa sunodsunod nga pagkatap sa mga giingong fake news diin giingong ang uban naggamit pa sa logo sa mga lehitimong news organizations, gilusad sa kagamhanan niadtong Agusto 2026 ang “Kampanya Kontra Fake News and Misinformation” sa tibuok lalawigan. / ANV