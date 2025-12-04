5K nga ‘wanted’ ang nasikop sa PRO 7 gikan Jan.-Nov. 2025

Kapin sa lima ka libo ka wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest ang nangadakpan sa Police Regional Office 7 gikan sa Enero 1, 2025, hangtod sa Nobiyembre 27, 2025.
Sa data nga gipahibalo sa PRO 7, nakalusad sila og 5,290 ka manhunt operations nga niresulta sa pagkasikop sa 936 ka Most Wanted Persons (MWPs) ug 4,326 ka other wanted persons.
Malampuson sila nga nakuha gikan sa komunidad ug napugngan ang posibleng pagkalambigit na sab nila og laing krimen.
Ang ilang pagkasikop naglakip sa mga wanted nga nakahimo og heinous crimes sama sa murder, rape, robbery, homicide, ug sa ilegal nga drugas.
Nisaad ang PRO 7 nga magpadayon sila sa ilang agresibo nga operasyon batok sa mga wanted persons aron magpabilin nga luwas ang katawhan batok sa mga kriminal.
Ang maong kalampusan resulta sa hugot nga intelligence works, ang pagpadayon sa police visibility, ug ang malambuon nga koordinasyon sa kapulisan ngadto sa mga LGU’s ug sa mga ahensiya sa gobiyerno. / AYB