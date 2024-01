5K security personnel alang sa Sinulog

Nakahan-ay na ang kapin sa 5,000 ka hiniusang pwer­sa sa kapulisan, kasundalu­han, Philippine Coast Guard (PCG), Bureau of Fire Protection (BFP), mga force multiplier ug ubang mga ahensya sa gobyerno nga magbantay sa seguridad alang sa mga kalihukan sa ika-459 Fiesta Senior.

Sa Miyerkules sa buntag, ang 3,500 niini ka uniformed personnel sa PNP ug Armed Forces of the Philippines ningtambong sa sendoff ceremony nga gipahigayon sa South Road Properties (SRP).

Matod ni Police Colonel Noel Flores, deputy regional director for operations sa Police Regional Office (PRO 7), ang ilang prayoridad mao ang kaluwasan sa publiko ug dako ang iyang pagsalig sa security personnel.

Dugang niya, gisalig usab niya ang tanan sa Labaw nga Makagagahom ug ang pag-abag sa ubang mga ahensya sa gobiyerno aron ilang makab-ot ang kalampusan.

“The safety and security of out people shall be our top most priority,” matod ni Flores.

Sa wala pa gipakatap ang 3,500 ka mga polis ug sundalo, gipanalanginan sila sa Augustinian friars nga nagdumula sa Basilica Minore del Santo Niño nga gipangulohan ni Rev. Fr. Nelson Zerda nga nagdala sa replica sa imahen ni Sr. Santo Niño.

Si Cebu City Mayor Michael Rama nitambong usab sa sendoff ceremony ug niawhag sa mga personnel nga motutok sa kasegurohan sa kapistahan sa Senyor.

Human sa mubo nga mensahe sa mayor, nisayaw kini sa tuno sa Sinulog sa iyang pito ug nagdala og gamay nga imahen sa Santo Niño.

Niduyog sa pagsayaw ang ka­dag­kuan sa kapulisan, ka­sun­da­luhan ug mga opisyal sa ubang mga ahensya sa gobyerno.

Si Rama nipatingog sa pito sunod sa Sinulog beat unya ang uban sa iyang likod maoy tingsinggit og Pit Senyor.

Si Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) ug ground commander sa security sa Task Force Sinulog, nagkanayon nga duna pa silay gihimo nga adjustments sa deployment apan magsugod na ang ilang pagpakatap sa mga polis karong adlawa subay sa pagsugod na sa novena mass.

Iyang gidugang nga usa ka adlaw sa dili pa ang dakong kalihukan nga mao ang fluvial procession ug ang Sinulog Grand parade, dunay himuon nga simulation exercise aron pagseguro nga hapsay ang pagpakatap sa ilang mga personnel.

“A day before naa tay buha­ton nga simulation para ma­siguro nato ang plastada sa atung mga personnel sa ac­tual na gyud nga deployment,” matod ni Dalogdog.

Ang Joint Task Group-Cebu pinaagi sa kumander niini nga si Army Colonel Erwin Lamzon nipahibawo nga modugang sila’g kapin sa usa ka libo ka mga sundalo, lakip na ang mga reservists, atol sa parade nga maoy magsilbing crowd control.

Apil sila sa nag monitor sa hulga sa siguridad sa maong dakong kalihukan apan iyang giklaro nga wala ray seryuso nga hulga nga ilang nadawat sanglit wala may problema sa insurgency ang Sugbo.

WAY SIGNAL JAM

Samtang, subling gipahibalo ni Rama nga walay mahitabo’ng signal shutdown sa tanang telephone companies atol sa mga kalihukan sa Sinulog gikan sa seaborne procession sa Enero 20, 2024 hangtod na sa Sinulog grand parade sa Enero 21, 2024.

Matod sa mayor nga kinahanglan nga maminaw niya ang kadagkuan sa kapulisan ilabi na ang naa sa ulohang buhatan sanglit ang taga Sugbo ang nasayod sa sitwasyon kay sukad pa kaniadto walay kakulian nga nasugatan ang Sinulog.