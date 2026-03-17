5K traysikol drayber sa Bohol makadawat og hinabang

Gipangandaman na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol ang pagtunol og hinabang ngadto sa kapin 5,000 ka mga tricycle driver kinsa grabeng naigo sa walay hunong nga pagsaka sa presyo sa lana.
Tungod kay ang sektor sa transportasyon ang direktang naapektuhan sa mahal nga krudo ug gasolina, gipahibalo ni Mayor Jane Yap nga duna nay nakalinya nga livelihood program ug uban pang matang sa ayuda alang sa mga rehistradong drayber sa siyudad.
Sumala ni Mayor Yap, gawas sa livelihood programs, makadawat sab ang mga drayber og rasyon sa bugas isip dinalian nga tabang sa pamilya.
Makadawat sab sila og Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) gikan sa nasudnong kagamhanan.
Gawas sa hinabang, personal sab nga gi-monitor sa mayor ang mga gasoline stations sa dakbayan.
Bisan pa man og ang Bohol usa sa mga dapit nga dunay daghang tanoman og humay, dili gihapon malikayan ang pagsaka sa presyo sa bugas, butang nga dugang palas-anon sa mga drayber ug ordinaryong konsumidor. / AYB