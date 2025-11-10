6 angol sa pagdahili sa yuta sa Naga City

Unom ka mga indibidwal ang naangol human natabunan sa pagdahili sa yuta ang siyam ka mga balay sa Purok Kaimito 1, Barangay, Uling, Dakbayan sa Naga sa ala 1 sa Lunes, Nobiyembre 10, 2025.
Samtang kapin usab sa 40 ka nga indibidwal ang gipabakwit sa luwas na nga lugar.
Kini maoy gikompirmar ni Naga City Mayor Val Chiong sa samang adlaw.
Matod ni Chiong nga ang maong hitabo naggumikan sa sunod-sunod nga pagbunok sa uwan gumikan sa bagyo.
“Nilihok ang yuta lang gyud ba kay humok na kaayo tungod sa sige’g uwan,” matod ni Chiong.
Ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Naga City Police Station, ug Bureau of Fire Protection gi-deploy sa lugar sa nahitaboan alang sa search and rescue operation. / ANV