6 ka adlaw’ng operasyon, P28M nga shabu nasakmit

Kapin sa upat ka kilo nga gituohang shabu nga mobalor og P28.4 milyunes nasakmit sa Police Regional Office 7 (PRO 7) sulod lang sa usa ka semana nga anti-criminality operation gikan sa Hunyo 16-22, 2024.

Sa data nga gipahibawo sa kapulisan sa Central Visayas, sila nakasakmit og 4,188.70 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price (SDP) nga P28,483,160 atol sa 133 ka anti-illegal drug operations nga niresulta usab sa pagkasikop sa 155 ka drug personalities.

Ang kapulisan nakasikop usab og 186 ka mga sugarol nga nalambigit sa bisan unsa nga matang sa illegal gambling sa tibuok rehiyon 7 ug pagkasakmit sa P19,139 nga sugal ug mga gambling paraphernalia.

Sa ilang paghingusog sa kampanya sa loose firearms, ang PRO-7 nakasakmit og 71 ka mga armas nga way lisensya, usa ka eksplosibo ug nagkalainlaing bala sa lainlaing kalibre sa armas ug pagkasikop sa 16 ka mga suspek.

Nakasikop usab sila’g 103 ka wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest sa managlahi nga kaso nga giatubang.

Si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nisaad nga dili nila lugakan ang kampanya batok sa ilegal nga drugas.

“In this intricate fight against illegal drugs, nobody should be neutral. It’s either you are with us or you are with the enemy. Let us wage a comprehensive and well-coordinated fight against this menace for future generations,” matod ni Aberin. / AYB