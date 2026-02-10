6 ka brgy. sa Cebu City nakasinati’g landslide

Unom ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang nakatala og mga pagdahili sa yuta human sa pipila ka adlaw nga subsob nga pag-uwan.
Hinuon wa’y casualty o naangol sa maong mga insidente ug nagpabiling maagian ang tanang apektadong dalan.
Matod ni City Councilor Dave Tumulak, sa Barangay Kalunasan, duha ka kahoy ang natumba human nihumok ang yuta tungod sa uwan nga nakaapekto sa upat ka pamilya nga nagpuyo sa maong dapit.
Wa’y nasamdan sa insidente, apan gipahigayon ang hugot nga monitoring sa lugar alang sa posibleng peligro.
Sa Barangay Budlaan, duna sa’y natala nga landslide hinungdan nga nakig-alayon si Mayor Nestor Archival sa mga private contractor aron motabang sa pagpanglimpyo sa dapit.
Gikompirmar sa mga awtoridad nga nalimpyuhan na ang dalan sa Budlaan ug mahimo na kining agian.
Ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) gipadala sab sa Barangay Mabini aron pagsusi sa laing landslide incident.
Samtang duna sa’y pagdahili sa yuta sa Barangay Buot duol sa usa ka tunghaan, diin daling gipadad-an og response team aron maseguro ang kaluwasan sa publiko.
Gawas sa Budlaan, Mabini, Buot, ug Kalunasan, duna sa’y mga landslide nga gitaho sa mga barangay sa Sapangdaku ug Sirao.
Ang mga response team gipakatap na sa tanang apektadong dapit.
Bisan pa sa daghang insidente, giklaro ni Tumulak nga wala’y namatay o nasamdan, ug pabilin nga kaagian ang mga dalan.
Namatikdan sab sa konsehal ang paglambo sa kahibalo sa mga molupyo bahin sa kalamidad, diin mas alerto na sila ug daling mosunod sa mga advisory panahon sa taas nga uwan.
Padayon ang pahinumdom ni Tumulak sa mga nagpuyo duol sa mga bakilid ug landslide-prone areas nga magpabiling mabinantayon ug mosunod sa mga evacuation ug safety advisories gikan sa kagamhanan. / CAV