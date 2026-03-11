6 ka development projs. sa bukirang brgy. gipahunong

Gipahunong sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang unom ka mga development project ug construction sa mga upland barangay human nakita sa environmental authorities nga naghimo og ilegal nga earth-moving, hauling, ug quarrying.
Pinaagi sa mga resolusyon nga giaprobahan niadtong Pebrero 10, 2026, gisuportahan sa Cebu City Council ang rekomendasyon sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCenro) nga mag-isyu og cease-and-desist orders (CDOs) batok sa mga kompanya nga nag-operate sa Barangay Binaliw, Buhisan, ug Budlaan.
Kini nga mga resolusyon giila sa City Legal Office sa usa ka suwat niadtong Marso 2 ug giduso na ngadto sa Cebu City Mining Regulatory Board.
Ang mga proyekto ug kompanya nga ipahunong mao ang San Lorenzo Development Corporation nga gi-flag tungod sa earth-moving sa San Lorenzo Village , nailhan sab nga Woodlands Subdivision sa Barangay Binaliw, ang hauling activities sa gisugyot nga Hallay’s Ville sa Barangay Buhisan, ug ang Suico Property sa Barangay Budlaan.
Giimbestigar ang Suico Property tungod sa giingong hauling ug quarrying human nireklamo ang mga residente nga naguba ang karsada human sa Bagyong Tino, ang JT Ayne Constructions tungod sa giingong ilegal nga
earth-moving sa Sityo Kainsikan, Barangay Binaliw, ang Powerplus Aggregates Systems Co. Ltd. tungod sab sa earth-moving activities sa Barangay Binaliw ug ang PLD Construction and Development Inc. tungod sa excavation works sa giplano nga Villa Montana Subdivision sa Binaliw 1.
Ang mga dokumento nga gipresentar sa konseho naglakip sa inspection reports sa CCenro, notices of violation, ug mga show-cause order nga giisyu niadtong Enero 27, 2026.
Girekomendar sa City Council ngadto sa Office of the Mayor ug ang City Legal Office sa pag-isyu sa pormal nga cease-and-desist orders samtang ang mga kaso giduso na ngadto sa mining regulatory board alang sa tukmang aksiyon. / EHP