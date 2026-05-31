6 ka inahan, 2 ka amahan gisikop tungod sa swertres

Unom ka mga inahan, lakip ang usa ka giingong coordinator ug duha ka mga amahan ang nadakpan atol sa sunodsunod nga operasyon sa kapulisan batok sa illegal numbers game o "Swertres" sa managlahi dapit sa lalawigan sa Sugbo.
Unang napusasan ang giingong coordinator nga giila lang sa alyas “Gregoria,” 54, niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 27, 2026, sa Barangay Sibago, lungsod sa Pinamungajan. Nadakpan sab uban kaniya ang iyang usher nga si alyas “Zariaz,” 64, taga Barangay Guimbawi-an sa maong lungsod.
Naaktuhan sa kapulisan ang duha nga nagdawat og pusta. Narekober gikan kanila ang P1,900 nga cash, mga kagamitan sa sugal, og dugang P150 nga halin ni alyas Zariaz.
Niadtong Martes sa hapon, Mayo 26, nadakpan sab sa Barangay Binabag, Pinamungajan ang usa ka 32-anyos nga inahan ug usher nga si alyas “Jessica.” Ang operasyon gihimo pinaagi sa usa ka bet-bust sa kapulisan uban sa pakigtambayayong sa mga personnel sa Kin Dragon Gaming and Amusement Corporation. Nakuha gikan kaniya ang usa ka bundle sa stub sheets, mga kombinasyon sa numero, P20 nga bet-bust money, ug P130 nga halin.
Laing lola nga si alyas “Mina,” 64, ang nasikop sab sa Barangay Lamac, Pinamungajan niadtong Miyerkules sa hapon, Mayo 27, human naaktuhan nga nag-isyu og ticket sa swertres. Nakuhaan siya og bundle sa stubs, mga numero, ug P170 nga cash.
Tungod sa kalisod sa kinabuhi, usa ka 60-anyos nga lola ang nitugpa sab sa selda niadtong Martes sa gabii, Mayo 26, sa Barangay Lipayran, lungsod sa Bantayan. Si alyas “Titang” naaktuhan nga nag-isyu og numero ngadto sa iyang kustomer. Narekober kaniya ang P150 nga halin ug mga gambling paraphernalia. Matod ni Lola Titang, kawad-on maoy nagtukmod kaniya sa pagsulod sa maong illegal nga buluhaton.
Samtang didto sa Barangay Jubay, lungsod sa Liloan, nasakote sab sa kapulisan si alyas “Lou,” 64, usa ka inahan ug usher, niadtong Martes sa hapon. Nakuha sa iyang posisyon ang P75 nga halin ug mga papelis sa sugal.
Gawas sa mga inahan, duha sab ka mga amahan ang natiklo sa managlahing operasyon.
Usa ka 66-anyos nga amahan nga si alyas “Benigno” ang nadakpan niadtong Biyernes sa buntag, Mayo 29, sa Purok Juranta, Barangay Daantabogon, lungsod sa Tabogon, diin nakuhaan siya og P50 nga pusta ug mga paraphernalia.
Samtang sa Sitio Tabunok, Barangay Cotcot, lungsod sa Liloan, tiklo sab ang usa ka 59-anyos nga amahan ug usher nga si alyas “Sopio” niadtong Miyerkules sa gabii. Nakuha gikan kaniya ang P140 nga halin ug mga kagamitan sa swertres.
Ang tanang mga dinakpan mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (Anti-Illegal Gambling Law). / GPL