6 ka inahan, 4 ka amahan sikop sa swertres

Unom ka inahan ug lima ka amahan ang nadakpan sa usa ka semana nga operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga sugal sa managlahing dapit sa Probinsya sa Sugbo.
Sa Barangay Cayang, dakbayan sa Bogo, duha ka inahan nga nailhan sa alyas nga Merlie, 54, ug Karen, 43, ang napusasan sa gihimong bet-bust operation sa Bogo City Police Station.
Nakuha gikan kanila ang mga bundle sa stub, ballpen, ug cash nga halin nga moabot sa kapin P1,300.
Usa usab ka amahan nga usher ang nasikop sa Barangay Binlod sa lungsod sa Argao.
Ang suspek nga si alyas Tony nakuhaan og mga ebidensya sa ilegal nga swertres, lakip na ang P50 nga pusta ug P150 nga halin.
Sa Barangay Butong, lungsod sa Pinamungajan, duha ka inahan nga sila si alias Lynlyn ug alias Sarah, pulos 39 anyos, ang nasikop sa mga sakop sa Regional Special Project Unit (RSPU-7) uban ang King Dragon Gaming ug PAGCOR.
Narekober gikan kanila ang nagkadaiyang gambling paraphernalia ug cash nga halin gikan sa swertres. Wala silay napakitang dokumento nga legal ang ilang operasyon.
Sa Barangay Don G. Antigua, lungsod sa Borbon, usa ka amahan ug duha ka inahan ang nadakpan.
Ang mga suspek giila nga silang alyas JP, 48, kinsa nagsilbing coordinator, ug ang mga usher nga sila si alias Cindy, 36, ug alias Dina. Nakuha sa ilang posisyon ang daghang gambling stubs ug pusta.
Sa Barangay Camboang, lungsod sa Dumanjug, duha ka amahan nga usher ang napusasan usab sa kapulisan. Ang mga dinakpan giila nga silang alias Lucio ug alias Roy, 39.
Ang tanang dinakpan mag-atubang ug kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (illegal gambling). / GPL