6 ka mananagat nga taga Sugbo, nadakpan sa Negros

Unom ka mga mananagat nga taga Sugbo nadakpan sa paggamit sa ilegal nga kahimanan sa pagpanagat sa marine sanctuary sa Brgy. Puan, Vallehermoso, Negros Oriental, alas 4:20 sa kaadlawon sa Huwebes, Disyembre 7, 2023.

Nakuha kini nga kasayuran sa Superbalita Cebu gikan sa tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO) nga si Police Lt. Stephen Apolinar.

Ang unom mag-atubang og kasong kalapasan sa R.A 10654 nga nag-amendar sa Republic Act No. 8550 kun The Philippine Fisheries Code of 1998.

Si Apolinar wala nibutyag sa mga ngalan sa mga mananagat apan nagkanayon nga pulos kini mga lalaki ug mga hamtong na, dunay taga siyudad sa Toledo, tulo ka taga lungsod sa Balamban, ug taga dakbayan sa Sugbo.

Ang Bantay Dagat Team sa Vallehermoso ug ang kapulisan nagpahigayon sa ilang pagpatrolya sa kadagatan sa maong dapit, labina sa mga protected area sa Tañon Strait.

Ilang naabtan ang unom nga nanagat sa gidili’ng dapit.

Ang mga dinakpan gidala sa police station ug ang nakuha nga mga ebidensya sa maong ilegal nga pagpanagat.

Naglakip kini sa pumpboat, air compressor, 4 ka flashlight, 4 ka diving googles, 3 ka diving knife, 4 sets sa diving fin, 2 ka bugsay, 2 ka plastic hose, styrofoam nga masudlan og 90 kilos nga isda ug may 20 kilos nilang kuha sa nagkadaiyang klase sa isda.

Sa pagsuwat ning taho, wa pa matino kon nakagawas na ba sa prisuhan ang mga mananagat.