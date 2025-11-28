6 ka PDLs ang gikasal

Dili babag sa pagpahiusa sa duha ka tawo bisan pa man nga ang pares nabilanggo o usa ka priso sa dihang ang unom ka Persons Deprived of Liberty (PDLs) sa Talisay City Jail Male Dormitory (TCJMD) ug laing usa ka bag-ohay lang nakalaya ang gikasal pinaagi sa special mass wedding.
Ang maong seremonyas gipahigayon sa House of Worship niadtong Biyernes, Nobiyembre 28, 2025.
Ang maong kalihukan nahimo pinaagi sa pakig-alayon sa Welfare and Development Section sa maong bilanggoan ug Cebu Archdiocesan Prison Apostolate (Capa), ug ang seremoniya gi-officiate ni Fr. Monico Catubig.
Nangulo si Jail Warden Josephus Jeliangco sa maong kalihukan ug gisaksihan sa pamilya sa mga PDL ingon man sa ilang mga principal sponsor ug gisundan sa usa ka simple nga reception.
Masaligan ang TCJMD nga ang pamilya dako og papel alang sa pag-rehabilitate sa PDLs. / Juan Carlo de Vela