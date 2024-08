6 ka ‘persons of interest’ gipanid-an, mitulis sa 2 jewelry stores sa Ermita

Aduna nay giila nga persons of interest (POI) ang giumol nga Special Investigation Task Group (SITG) nga maoy mitutok sa imbestigasyon sa nahitabong dungan nga pagpanulis sa duha ka jewelry stores sa Labucay Building, dalan Calderon, Barangay Ermita sa dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa udto, Agusto 8, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay deputy city director for operation sa Cebu City Police Office ug kasamtangan nga spokesperson sa giumol nga SITG nga duna na silay maayo nga dagan sa imbestigasyon.

Ang maong persons of interest dili kini moubos sa unom ka mga tawo base sa nakuha nga hulagway ug pamahayag sa nga saksi.

Samtang nagpadayon ang ilang imbestigasyon adunay mga bag-ong personalidad ang mitumaw nga maoy gipatutokan sa SITG.

Apan iyang giklaro nga nagpa­dayon pa ang ilang pagkuha sa mga ebidensya aron lig-on ang ilang kaso nga ipasaka sa umaabot nga mga adlaw. Gihimakak ni Macatangay ang nanggawas nga balita sa social media nga mamahimo na sila nga makapasaka og kaso sa Lunes, Agusto 12, 2024 tungod kay wala pa makompleto ang ilang mga dokumento.

Apan bisan pa man niini nagpadayon ang manhunt operation sa tibuok pwersa sa kapulisan sa Central Visayas. Gipaningkamotan nila nga dili kini maka gawas sa Lalawigan sa Sugbo, ang tanang exit points sa Sugbo ang gipang bantayan uban sa mga counterpart sa kapulisan.

“Not yet. Investigation is ongoing. We have obtained valuable leads, but we still need to strengthen gathered evidence to have a tight case,” sigon ni Macatangay.

Ang SITG naglangkob sa tanang unit sa Police Regional Office 7 sa pagpangulo sa Cebu City Police Office diin si Police Colonel Antonietto Cañete ang SITG Commander, si Police Colonel Noel Flores ang deputy regional director for operation ang supervisor, Regional Intelligence Division 7, Regional Intelligence Unit-7, Regional Investigation and Detective Management Division 7 sa pagpangulo ni Police Colonel Ireneo Dalogdog ug ang ubang national support unit sa PNP sama sa Criminal Investigation and Detection Group-CIDG 7 ug ang PNP Forensic Unit 7 lakip na ang Regional Anti-Cyber Crime Unit ug uban pa.

Hugot usab nga nag monitor si Police Brigadier General Anthony Aberin ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas sa dagan sa imbestigasyon. / AYB