6 ka polis gipasidunggan sa maayo nga pagpangalagad

Gipasidunggan sa Police Regional Office (PRO) 7 ang unom ka mga personnel sa Philippine National Police (PNP) tungod sa ilang maayo nga performance sa pagpatuman sa balaod.
Apil na niini, ang paspas nga pagkadakop sa mga suspek sa nagkadaiyang krimen sa Central Visayas.
Lakip sa gipasidunggan si Police Captain Meryl Causin, hepe sa Labangon Police Station, ug Police Corporal Alli Degamo sa Cebu City Police Office (CCPO), human sa paspas nga pagkasikop sa tulo ka mga suspek sa pagpamusil-patay sa usa ka barbero sa Barangay Tisa niadtong gabii sa Oktubre 16, 2026.
Gihatagan sila og Medalya ng Kadakilaan ni Police Brigadier General Arnold Abad, direktor sa PRO 7.
Kahinumdoman nga nadakpan sa kapulisan ang tulo ka suspek nga giingong responsable sa pagpusil-patay kang John Paul Dayupay, 25, sa Sityo Mutra, Barangay Tisa.
Samtang, gihatagan sab og Medalya ng Kagalingan si Police Lieutenant Colonel Michael Gingoyon ug Patrolman Amabelle Feliciano, Mandaue City Police Office tungod sa malampusong pagkadakop sa usa ka armadong suspek sa Barangay Maguikay, Mandaue.
Susama’ng pasidungog ang nadawat nila ni Police Major Wilson Orapa ug Police Corporal Fidel Galan sa Bohol Police Provincial Office sa malampusong pagkadakop sa usa ka regional most wanted person nga adunay kaso’ng statutory rape.
Giawhag ni Police Brigadier General Abad ang iyang mga sakop nga ipadayon ang mga programa ug kalihukan nga ilang gisugdan alang sa pagmintinar sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok Central Visayas. / AYB