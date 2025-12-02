6 ka polis nga mikawat sa P13M nga ebidensiya, gipangrelibuhan

Unom ka mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang gipangrelibuhan sa ilang katungdanan human gikawat ang P13 milyunes nga cash evidence nga nasakmit gikan sa giingong ilegal nga Pogo sa Bagac, Bataan niadtong 2024.
Sa usa ka press conference niadtong Martes, Disyembre 2, 2025, ang acting director sa CIDG nga si Police Major General Robert Alexander Morico II niingon nga ang kapulisan nakasakmit og kinatibuk-an nga P141,133,483 gikan sa usa ka raid sa Central One Bataan niadtong Oktubre 29, 2024.
Ang nasakmit nga kuwarta hustong gikwenta ug gisilyohan sa korte.
Niingon si Morico nga kaniadtong Hunyo 5, si Lieutenant Colonel Jose Joey Arandia ang gitudlo isip cash evidence custodian sa CIDG.
Atol sa reshuffle sa mga personahe sulod sa CIDG niadtong Septiyembre, si Morico niingon nga gimando niya ang pagkwenta sa tanang cash evidence ug nadiskubrehan nga gidala ni Arandia sa balay ang mga kahon nga adunay sulod nga kuwarta gikan sa Central One Bataan.
Matod niya, kaniadtong Oktubre 21, gibalik ni Arandia ang mga kahon nga adunay sulod nga kapin sa P141 milyunes.
Pagkahuman, niingon si Morico nga gimando sa korte niadtong Nobiyembre ang pagtugyan sa nasakmit nga cash evidence ngadto sa representante sa kompanya.
Niingon si Morico nga si Patrolman Kristian Nards Andaya kinsa usa sa mga seizing officers sa cash evidence, ingon man usa sa gitudlo nga magbantay sa kuwarta, niangkon nga apil siya sa pagkawala sa kuwarta.
Matod niya, sumala ni Andaya kinsa nipagawas sa iyang gipanumpaan nga pamahayag (sworn affidavit), nakuha niya ang P4.5 milyunes gikan sa nawala nga P13 milyunes.
Giingon ni Morico nga gi-tag sab ni Andaya sila si Police Executive Master Sergeant Erick Castro, Police Staff Master Sergeant Michael Camillion, ug Patrolman Kenji Francisco nga ang matag usa kanila nakakuha og P2.3 milyunes ug sila si Patrolmen Jesus Fulgencio ug Raymark Solas kinsa matag usa nakakawat og P1.3 milyunes. / TPM / SunStar Philippines