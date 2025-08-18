6 ka sugarol nadakpan sa tigbakayan

Unom ka sugarol nga naatlan nga nagtigbakay sa Sitio Lower Riverside, Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo ang nangadakpan sa mga sakop sa Mabolo Police Station 2 sa alas 4 sa hapon, Dominggo, Agusto 17, 2025.
Ang mga nangadakpan giila sa ilang alyas nga si Jovy, 60, taga Barangay Mabolo; Ben, 27, taga Lungsod sa Daanbantayan; ug Bern, 27, Mike, 34, Miguel, 28, ug Arturo, 22, pulos taga Barangay Hipodromo.
Ang Mabolo Police Station unang nakadawat og report gikan sa mga residente nga dunay nagtigbakay sa ilang dapit.
Tungod niini, nilusad dayon sila og pagpangronda inabagan sa mga personnel sa Regional Special Project Unit 7.
Pag-abot sa mga polis, nag-alibwag sa pagpanagan ang mga sugarol ug ang nahabilin nga unom maoy napusasan.
Nasakmit sa kapulisan ang kuwarta nga gipusta sa sabong ug duha ka manok igtatari nga samaran diin ang usa wala nay kinabuhi.
Kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 kon Illegal Gambling Law ang atubangon sa mga dinakpan. / AYB