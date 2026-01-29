6 ka ‘sugarol’ sikop

Imbes lami nga pagkaon sa piyesta ang matagamtaman, bugnaw nga rehas sa prisohan ang gipadulngan sa unom ka lalaki human sila nadakpan sa akto nga nagtigbakay niadtong Miyerkules sa udto, Enero 28, 2026, sa Sityo Bogo, Barangay Consuelo, Lungsod sa San Francisco, Camotes Island.
Giila ang mga dinakpan nga sila si alyas Win, 45; alyas Molong,67; alyas Leo, 61; alyas Le, 46; alyas Aye, 33; ug alyas Makmak, 19.
Matod ni Police Staff Sgt. Elijah Pareja, imbestigador sa San Francisco Police Station, nakadawat sila og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa nagtapok nga mga sugarol.
Pagkakita sa mga awtoridad, nag-iyahay og dagan ang mga sugarol, apan unom kanila ang wala na makaikyas.
Nakuha gikan sa dapit ang usa ka bihag nga fighting cock, duha ka buhing manok igtatari, duha ka buwang ug ang P1,100.00 nga kuwarta nga gituohang pusta. Ang mga suspek kasamtangang gikustodiya sa kapulisan ug pasakaan og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 (Illegal Cockfighting). / GPL