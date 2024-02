6 ka sundalo, 3 ka terorista namatay

Ang mga samaron nga sundalo gidala sa Camp Evangelista Station Hospital.

Nakuha gikan sa naengkwentruhan ang lainlaing mga armas, lakip ang usa ka M16, usa ka M14 rifle ug usa ka M203 grenade launcher, uban ang mga patayng lawas sa usa sa tulo nga napatay nga mga terorista.

Ang 1st Infantry Division (ID) niingon nga ang sunodsunod nga engkwentro nahitabo niadtong Dominggo, Pebrero 18, sa Barangay Ramain, Munai, Lanao del Norte.

Gidugang niini nga niulbo ang unang panagsangka dihang nilusad og opensiba ang tropa sa 44th Infantry Battalion (IB) batok sa mga sakop sa DI-MG sa Barangay Ramain.

Ang ikaduhang panagsangka nahitabo dihang ang tropa sa 7th Scout Ranger Company nakasugat sa laing grupo sa mga sakop sa DI-MG sa Barangay Ramain apan sa laing dapit.

Ang ikaduhang panagsangka milungtad og mga duha ka oras ug ang DI-MG nga mga manggugubat ning-atras paingon sa habagatan-sidlakan, nga nag-aghat sa sa 3rd combat group sa 8th Scout Ranger Company sa pagpadala og reinforcement ug pagkuha sa nangamatay ug mga samaron.

Ang 1ID wala mohingalan sa unom nga napatay nga mga sundalo ug laing upat ka samdan, apan giingong sakop sila sa 44IB.

Giingon sa AFP nga ang operasyon kabahin sa walay hunong nga opensiba batok sa grupo, nga maoy nagpaluyo sa pagpamomba sa Mindanao State University sa Marawi niadtong Disyembre nga niresulta sa kamatayon sa upat ka mga tawo.

“I extend my sincerest condolences to the families of our slain soldiers and offer the AFP’s support in this very trying time. I will also make sure that our wounded soldiers receive the best treatment possible for their injuries,” matod ni AFP chief of Staff General Romeo Brawner.

“I assure their families and every Filipino that justice will be meted and all efforts will be exhausted in pursuit of the enemy. Our troops are motivated to finish the job and accomplish our mission of defeating local terrorist groups once and for all,” kini nidugang. / TPM sa SunStar Philippines