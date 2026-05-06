6 ka tawo nadakpan sa gun ban

Unom ka mga indibidwal ang nasikop samtang siyam ka armas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sukad gipatuman ang gun ban niadtong Lunes, Mayo 4, 2026.
Ang pagpatuman sa gun ban molungtad hangtod sa Mayo 11, 2026, isip kabahin sa hugot nga seguridad alang sa nagpadayong 48th Asean Leaders’ Summit.
Sumala sa datos gikan sa PRO 7, tulo ka armas ang boluntaryong gitahan ngadto sa kapulisan samtang lima ang nasakmit pinaagi sa police response operations ug usa ang nakuha atol sa usa ka buy-bust.
Kini nga lakang kabahin sa kampanya batok sa ilegal nga pagdala og armas human gipahunong sa kapulisan ang tanang Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR) sulod sa mga petsa sa summit.
Gidayeg ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa PRO 7, ang iyang mga sakop sa estrikto nga pagpatuman sa kamanduan sa tibuok isla sa Sugbo.
Samtang si Police Colonel Kimberly Molitas, ang tigpamaba sa Asean Summit, nagkanayon nga dako og natampo ang gun ban sa pagmintinar sa kalinaw.
Iyang gipasabot nga ang maong lakang wala magtumong sa paghikaw sa katungod sa mga lehitimong gun holders, kondili alang lamang sa seguridad sa mga bisita ug delegado.
Gipasidaan sa PRO 7 nga ang paglapas sa gun ban mag-atubang og kasong kriminal ug padayon nga gipangawagan ang publiko nga mokooperar ug motahod sa mga lagda atol sa maong internasyonal nga kalihukan. / AYB