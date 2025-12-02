6 ka tawo nalambigit sa illegal drugs, sikop

Nasikop ang usa ka biyuda sa gipahigayon nga buy-bust sa kapulisan alas 12:22 sa kaadlawon niadtong Lunes, Disyembre 1, 2025, sa Barangay Sta. Cruz-Sto. Niño, Lungsod sa Balamban.
Ang nasikop giila nga si alyas Viray, hingkod ang panuigon ug nagpuyo sa maong lugar.
Gitanggong siya karon sa Balamban Police Station ug mag-atubang sa kasong pagpayuhot sa ilegal nga drugas.
Nakuhaan si Viray og 0.54 gramos nga shabu nga gibana-banang mobalor og P3,672.
Ang iyang kabanay nga giila nga si Chris nakaipsot ug padayon pang gipangita.
Ang operasyon gipangulohan ni Police Lt. Col. Ruel Burlat, ang hepe sa Balamban Police Station, uban sa mga personahe sa Drug Enforcement Unit (DEU) sa estasyon.
Samtang laing upat ka drug personalities ang nasikop sa duha ka managlahing buy-bust sa Argao Police Station.
Unang operasyon niadtong Lunes, Disyembre 1, sa alas 11:40 sa gabii sa Sityo Malinglingon, Barangay Lamacan, Lungsod sa Argao.
Ang mga nasikop mao sila si alyas Carl, 32, ulitawo, taga Barangay Lamacan, Argao, alyas Jimboy, 25, taga Dakbayan sa Carcar ug nakuhaan sila og 5 gramos nga shabu nga gibana-banang mobalor og P34,000.
Ikaduhang operasyon niadtong Martes, Disyembre 2, sa ala 1:57 sa kaadlawon sa Barangay Bug-ot, Lungsod sa Argao.
Ang mga nasikop mao sila si alyas Melvin, 29., ug alyas Joseph, 32.
Nasakmit gikan kanila ang 11 ka pakete sa shabu nga motimbang og 0.44 gramos ug gibana-banang mobalor og P2,992.
Ang tanang nasikop gitanggong na ug mag-atubang sa tukmang kaso kalabot sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. / GPL