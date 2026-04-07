6 ka tawo samdan atol sa linog

Unom ka indibidwal ang naangol sa pagtay-og sa magnitude 5.1 nga linog sa silanga’ng bahin sa Dakbayan sa Bogo sa alas 3:22 sa hapon sa Lunes, Abril 6, 2026.
Gipahibalo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga base sa inisyal nga pagsusi naangol ang unom ka mga tawo tungod sa mga nabuak nga bildo.
Tungod sa kusog nga tay-og, nasinati sab ang power outage sa Barangay Cogon ug Barangay Banban sa maong siyudad.
Gawas sa Dakbayan sa Bogo lakip sa nakasinati og doble nga kadaot ang San Remigio Parish building nga daan nang nakaangkon og kadaot sa unang linog.
Lakip sab ang kadaot nga naangkon sa Bureau of Fire Protection (BFP) building.
Gipahibalo ni Ainjeliz Orong, Cebu Provincial Information Officer nga sa kasamtangan gihimo pa ang assessment sa mga edipisyo ug ubang mga imprastraktura nga posibleng nakaangkon og kadaot ug mas grabeng kadaot.
Lakip sa gisusi ang Bogo City Provincial Hospital ug aron maseguro ang kaluwasan sa mga pasyente ipahimutang una kini sa tents sa gawas sa building aron pagseguro nga wala modako ang mga unang liki nga naangkon niadtong 2025.
“So far ang sa Bogo Hospital nag-ask sila og support for structural assessment so magpadala ta og team didto para ma-assess dayon to ensure nga safe for the patients but in the meantime need gyud og tents didto, so timing nga naay tents sa Medellin nga gihulman for the Holy Week mao to’y gamiton,” matod ni Orong sa mga tigbalita.
Gawas sa duha ka mga lokalidad, lakip sa gipasusi ang Lungsod sa Sogod ug uban pa’ng mga lokalidad nga nakasinati sa pag tay-og.
“Karon close coordination mi sa LGU’s, chat man silang Gov. ang mga mayors if in case naa sila’y need naa ra gyud mo-support ang Capitol,” dugang niya. /