6 ka usher sa swertres, sikop

Unom ka mga gidudahang 'usher' sa swertres ang napusasan sa usa ka semana nga Anti-Illegal Gambling Operation nga gipahigayon sa kapulisan sa nagkadaiyang lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo.
Apil sa nadakpan ang usa ka panday nga si alyas "Tomas", 58, kinsa napusasan sa pulis nga nipusta kaniya atol sa gipahigayon nga bet-bust operation sa Brgy. Catarman, lungsod sa Liloan, alas 7:20 sa gabii sa Oktubre 8, 2026.
Gipahayag sa Liloan Police Station nga nag-sideline lang si Tomas sa pag-isyu og swertres aron makadugang sa kita sa pamilya. Apan sa dihang wala kini nakapakita og legal nga permit, gidala dayon kini sa presinto sa kapulisan.
Samtang sa lungsod sa Barili, nadakpan usab ang usa ka inahan nga si alyas "Aiza", 35, taga Brgy. Candugay, ug ang usa ka dalaga nga si alyas "Lita", 27, taga Brgy. Giloctog. Nakuhaan sila og mga gambling paraphernalia, P450 nga halin, ug P100 nga buy-bust money.
Sa Brgy. Banban, Bogo City, napusasan si alyas "Sylvia", 22, dalaga. Nakuhaan siya mga gambling paraphernalia.
Sa Sitio Lupa, Brgy. Salag, Tabogon, nadakpan usab si alyas "Pia", 28, dalaga, human nakuhaan og P150 nga halin ug P75 nga bet-bust money.
Sa lungsod sa Tuburan, napusasan usab sa Brgy. Bagasawe ang usa ka amahan nga si alyas "Edu", 43. Nakuha gikan kaniya ang P220 nga halin, stub ug P5 nga bet-bust money. / GPL