6 na ka patay ang naugkat sa Binaliw

Niabot na sa unom ang ihap sa mga namatay tungod sa landslide sa landfill sa Binaliw human sa ikaupat hga adaw nga search and rescue operations sukad nahitabo ang insidente niadtong Huwebes, Enero 8, 2026.
Moabot sa 30 pa ka mga trabahante ang pabilin nga missing o wala pa makit-i.
Ang labing ulahing duha ka mga biktima nga nakuha gikan sa nahugno nga istruktura giila nga sila si Jane, usa ka 39-anyos nga babaye, ug Armi, usa ka 43-anyos nga babaye. Napalgan sila niadtong kadlawon sa Dominggo.
Sugod niadtong Dominggo sa buntag, Enero 11, mokabat na sa 48 ka mga trabahante sa landfill ang na-account o na-verify na sukwahi sa unang report nga 50 ka tawo base sa data validation sa Philippine National Police (PNP).
Sa maong validated nga total, 12 ka mga trabahante ang naangol ug malampusong naluwas, samtang 30 ang pabilin nga missing.
Gibanabana nga 23 sa mga missing mga empleyado sa Prime Integrated Waste Solutions, samtang pito ang gikan sa usa ka subcontractor.
Ang patay’ng lawas sa unom ka mga biktima, kinsa mga empleyado sa operator sa landfill, gidala na sa Funeral Homes sa Imus alang sa saktong disposisyon ug pag-ila.
Ang 12 ka nangaangol nga mga biktima kasamtangang gitambalan sa North General Hospital, samtang ang laing unom anaa sa VisMed Medical Center, diin ang tanang nangaangol nga mga trabahante pabilin nga gi-monitor sa mga doktor.
Gitul-id usab sa mga awtoridad ang mga sayop sa unang mga report human sa verification nga nagpakita nga si Wilmer Maquilan, kinsa unang naapil sa listahan sa mga biktima, wala diay mag-duty atol sa insidente ug buhi pa.
Usa usab ka duplicate nga entry sa ngalan nga Remelyn Pasay ang giila ug gitul-id atol sa validation process.
Ang search, rescue, ug verification operations pabilin nga nagpadayon samtang ang mga responders nagtrabaho taliwala sa peligrosong sitwasyon sa dapit sa landfill.
Si Cebu City Councilor ug Chairman sa Disaster Risk Reduction and Management Council nga si Dave Tumulak niingon niadtong Dominggo, Enero 11, nga nagpabilin silang positibo nga aduna pa’y maluwas nga buhi.
“We believed in miracle, everytime duna ma makuha nga patay, magool sad responders, malipay lang sila ug naa makuha buhi, ug safe sila pagsud ug paggawas sa ruble,” asoy ni Tumulak.
Usa ka 50-ton nga crane ang gipadala sa landfill aron motabang sa search and rescue, samtang nagpadayon ang beam-cutting operations gamit ang oxy-acetylene nga ekipo aron makuha ang bug-at nga mga metal nga istruktura nga nakababag sa agianan sa site.
Kon mahawan na ang maong dagkong mga puthaw, mas luwas na nga makasulod ang mga rescuer sa maong dapit aron ipadayon ang retrieval operations. / EHP