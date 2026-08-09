6 namatay tungod sa grabeng ulan sa Luzon

Nakatala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) og unom ka mga namatay tungod sa epekto sa grabeng kahimtang sa panahon sa Luzon.
Pagka alas-8 sa buntag sa Dominggo, Agusto 9, 2026, gikumpirma sa ahensya nga adunay natala nga tag-duha ka namatay sa Region 1 (Ilocos), Cordillera Administrative Region (CAR), ug Calabarzon (Region 4A) tungod sa southwest monsoon o habagat.
Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), pagka alas-5 sa buntag sa Dominggo, ang habagat padayon nga nagdala og kasarangan ngadto sa kusog kaayo nga pag-ulan sa Luzon, Central Visayas, ug Negros Island Region.
Matod ni Aldczar Aurelio, weather specialist sa Pagasa, nga ang ahensya nag-monitor sa tulo ka weather systems sa gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Apan, matod niya, gamay ra ang posibilidad nga mosulod kini sa PAR, bisan pa man nga makaapekto kini sa habagat.
Ang mga probinsya sa Ilocos Sur ug Benguet gilaumang makasinati og kusog ngadto sa kusog kaayo nga ulan, samtang ang mga probinsya sa La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, ug Occidental Mindoro makasinati og kusog ngadto sa grabeng ulan.
Kasarangan ngadto sa kusog nga ulan ang gilauman sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro, ug Antique.
Ang maong mga lugar makasinati og kusog ngadto sa grabeng ulan hangtod sa Martes, Agosto 11.
Sa talaan sa alas-6 sa buntag, si OCD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV nipahibalo nga 182 ka mga lugar sa amihanang Luzon, Metro Manila, Calabarzon, ug Mimaropa ang nakasinati og pagbaha tungod sa walay hunong nga kusog nga pag-ulan.
Matod ni Alejandro, anaa sa 110,000 ka mga pamilya ang nawad-an og pinuy-anan o napugos sa pagbakwit tungod sa grabeng kahimtang sa panahon.
Sa Agosto 8, gibutyag sa OCD nga mokabat sa hapit P7.4 milyon nga kantidad sa hinabang ang gihatag na ngadto sa mga apektadong residente.
Natala usab sa OCD ang 112 ka mga balay nga adunay partial nga kadaot ug walo ka mga pinuy-anan nga hingpit nga naguba tungod sa maong mga pag-ulan.
Samtang, gimandoan ni Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang pag-deploy sa dugang mga pulis aron motabang sa mga local government unit (LGU) sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko.
Matod niya, ang mga yunit sa natad sa operasyon padayon nga nakig-alayon sa mga LGU ug uban pang hingtungdan nga ahensya alang sa estratehikong pag-deploy sa mga lugar diin gikinahanglan ang mga personahe ug ekipo alang sa mga operasyon sa pagluwas ug uban pang mga lakang sa pagtubag sa kalamidad.
Dugang mga police asset ug uban pang resources ang giandam usab aron motabang sa mga komunidad nga naapektuhan sa kusog nga ulan.
“Our personnel and our resources have been closely monitoring and conducting real-time response in coordination with the LGUs and other frontline services. We made available as many personnel and resources for evacuation and other disaster response,” matod ni Nartatez.
“We urge the public to remain calm but vigilant and heed the advice of authorities for your own safety,” dugang niya. / TPM/SunStar Philippines