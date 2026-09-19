6 patay, 17 angol sa pagpamusil sa tunghaan sa Banga, Cotabato

Unom ka mga estudyante ang kumpirmadong namatay samtang 17 usab ang nangangol sa nahitabong pagpamusil sud sa Banga National High School sa South Cotabato Biyernes sa hapon, Septiyembre 18, 2026.
Subay sa taho sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 12 (Soccsksargen), gidali dayon sa ilang mga social worker ang pag-adto sa tambalanan aron mohatag og psychological first aid ug psychosocial support sa mga naapiktuhanghang estudyante.
"Sa updated na ulat, anim (6) na mag-aaral ang kumpirmadong nasawi at 17 ang lubhang sugatan. Magpapatuloy ang koordinasyon ng DSWD sa LGU ng Banga at paaralan para sa kaukulang suporta sa mga bata at pamilyang biktima ng insidente," matod sa pamahayag sa DSWD.
Ang menor de edad nga namusil nitapos usab sa iyang kaugalingong kinabuhi human sa maong pagpangatake.
Nipadangat usab ang DSWD sa ilang mga pahasubo sa mga pamilya sa mga nabiktima.
Nipadayag usab og dakong kabalaka ang Department of Education (DepEd) sa maong trahedya, nga nahitabo sunod sa nag-unang maduguong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 diin 3 ka estudyante ang napatay ug 20 ang naangol ug sa Ateneo de Zamboanga niadtong Agusto 18 nga nakapatay og duha ka tawo, lakip na ang menor de edad nga suspek.
Ang pagpamusil sa Tacloban gipahigayon sa duha ka menor de edad nga nag-edad og 14 ug 15 anyos. Gipasakaan na og kasong kriminal sa kapolisan ang mga hamtong nga tag-iya sa mga pusil nga gigamit sa duha ka unang insidente, nga naglakip sa usa ka polis ug opisyal sa Bureau of Customs.
Nanawagan usab ang DSWD pagpabilin nga kalma samtang suspended una ang klase sa tanang tunghaan sa Lungsod sa Banga tungod sa maong insidente. / TPM/SunStar Philippines