6 patay, 41 pang missing sa Maco

Mokabat sa 41 pa ang nagpabiling missing sa pagdahili sa yuta sa mining village sa Masara sa Maco, Davao de Oro, matod sa Eastern Mindanao Command (EMC) sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa buntag sa Miyerkules, Pebrero 7, 2024.

Sa usa ka pamahayag, ang EMC niingon nga gikan sa 86 ka mga empleyado sa Apex Mining nga una nga gikataho nga natanggong, 45 na ang naluwas.

Tulo sa mga nangaluwas anaa sa kritikal nga kahimtang, nga nanginahanglan og dinalian nga airflift.

Sa usa ka press release sa Miyerkules sa hapon, ang Maco Local Government Unit (LGU), niingon nga sa ilang listahan unom na ang patay ug 31 ang nangaangol.

Nakalista sab sila og 758 ka mga pamilya nga naa sa nagkadaiyang evacuation center.

Ang EMC nagkanayon nga ang search and rescue operations gipahunong ubos sa direksyon ni Representative Ruwel Peter Gonzaga, incident post commander alas 12:15 sa udto sa Miyerkules, Pebrero 7, tungod sa delikado nga kahimtang ug sa nagkagrabe nga sitwasyon sa yuta.

Ang mga dalan paingon ug gikan sa landslide area nagpabiling dili maagian ug walay signal sa cellphone sa lugar, apan ang mga emergency communication teams gikan sa 1001st Infantry Brigade, 10th Infantry Division, naka-deploy na. Ang kontak sa radyo sulod sa apektadong lugar ug Temporary Command Posts (TCP) natukod usab.

“Efforts continue to locate and rescue the remaining 41 individuals, as declared by Apex Mines,” matod sa EMC.

Matod pa nga 86 ka mga pamilya o 600 ka mga indibidwal gikan sa silingang mga komunidad gipabakwit sa mas luwas nga mga dapit apan adunay mga taho nga wala pa mailhi nga mga indibidwal nga gituohang naapektuhan sa pagdahili sa yuta.

Mokabat sa 42 ka mga indibidwal ang anaa usab sa usa ka evacuation area nga sa pagkakaron dili ma-access sa sakyanan.

Ang AFP niingon nga sila nagtukod og Tactical Command Post (TCP) sa Tagbaros Patrol Base, samtang ang 1001st Brigade nag-coordinate sa mga paningkamot sa Disaster Risk Reduction and Management Council (DRRMC) ug sa Provincial Incident Command Post, nga naghatag og leadership assistance sa disaster management.

Ang kinatibuk-an nga 14 ka mga sakyanan sa militar gipakatap usab aron suportahan ang mga rescue operation, kauban ang ubang mga sakyanan gikan sa lainlaing mga organisasyon ug ahensya samtang ang haom nga mga heavy equipment gikan sa Apex Mines naka-standby, naghulat sa labing maayo nga mga kondisyon aron mapadayon ang clearing operations.

“Operations are expected to be resumed at daybreak with the deployment of rescue and retrieval teams,” matod sa EMC.

“Helicopters will be deployed for the air evacuation of the three critically injured victims,” dugang niini.

Dili klaro kon pila ka mga tawo ang natanggong sa ilang mga balay sa dihang ang bahin sa usa ka bahin sa kilid sa bukid nahugno ngadto sa baryo sa Masara kaniadtong Martes sa gabii, matod sa tigpamaba sa kagamhanan sa probinsiya nga si Edward Macapili, apan 11 ka mga residente ang nasamdan.

Walo ka minero nga apil sa naghulat sa duha ka nakaparada nga bus nga mohatod unta kanila pauli gikan sa trabaho niadtong Martes sa gabii miambak gikan sa mga bintana sa bus o misungasong ug naluwas sa dihang nitabon ang yuta.

Nakabiya na ang ikatulo nga bus, matod ni Macapili.

Ang pagbunok sa pag-uwan nga nipabaha sa rehiyon sa sulod ug gawas sa miaging mga semana nihinay ug ang panahon maayo na sa miaging tulo ka adlaw, si Macapili miingon.

“It happened so fast,” matod ni Macapili sa The Associated Press pinaagi sa telepono. “They suddenly saw the landslide cascading directly toward them.”/ TPM sa SunStar Philippines, AP