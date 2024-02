6 patay sa engkwentro

Unom ang patay, lima kanila mga rebeldeng New People’s Army (NPA), sa engkwentro sa mga rebelde batok sa kapulisan ug kasundaluhan sa alas 6:50 sa Biyernes sa buntag Pebrero 23, 2024 sa Purok Matin-ao 2, Barangay Campagao, Lung­sod sa Bilar, Bohol.

Apil sa namatay mao ang usa ka batan-ong polis nga lakip sa team nga mo-serve unta sa warrant of arrest sa usa sa mga rebelde.

Matod Police Lieutenant Colonel Norman Nuez, infor­ma­tion officer sa Bohol Police Provincial Office, ang kapulisan ug Armed Forces of the Philippines, nilusad og Joint Enhanced Military Police Operation (JEMPO) aron ipatuman ang warrant of arrest batok kang Domingo Compoc, alyas Ka Silong,giila nga lider sa mga NPA sa lalawigan sa Bohol.

Nag-atubang siya og mga kasong rebellion, homicide, attempted homicide, multiple murder, frustrated murder ug robbery.

Si Compoc giila nga squad leader sa Bohol Party Committee ug kanhi commanding officer sa Sandatahang Yunit Pangpropaganda (SYP) nga dunay patong sa ulo nga P2.6 milyunes.

Human sa usa ka buwan nga intelligence operations, ang Police Regional Office 7 (PRO 7) operatives ug kasundaluhan nakakuha sa nahimutangan sa mga rebelde nga dunay mga pending warrant of arrest ug giimplementar dayon ang Oplan Hagorn.

Apan kalit nga girakrakan ang mga polis ug sundalo samtang nagpaingon na sa balay ni Compoc. Nilanat og kapin sa duha ka oras ang engkwentro.

Lima ang nakalas sa mga NPA nga naglakip kang Compoc, ingon man sila si Parlito Segovia, Marlon Omosura, Hannah Jay Cesista ug usa ka Juaning.

Si Cesista nga nitungha og abogasiya sa usa ka unibersidad sa dakbayan sa Sugbo nakapasar sa labing uwahi nga Bar exams sa miaging tuig, apan wa nakapanumpa aron unta mahingpit siya nga abogada.

Samtang usa ang nakalas sa habig sa gobyerno nga giila nga si Police Corporal Gilbert Amper, sakop sa Provincial Intelligence Unit sa BPPO ug naangol usab ang laing polis nga naa karon sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Tagbilaran.

Nadala pa si Amper sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa lungsod sa Carmen apan gideklarar nga dead on arrival samtang ang usa ka polis gibalhin sa Tagbilaran City.

Nakuha sa kapulisan ug kasundalohan ang unom ka mga tag-as nga kalibre sa armas, lakip na niini ang usa ka M653 assault rifle, usa ka R4 assault rifle, usa ka M16 rifle ug tulo ka kalibre .45 nga pistola.

Subay sa insidente gikasubo sa Police Regional Office(PRO 7) pinangulohan ni Brigadier General Anthony Aberin ang kamatayon sa ilang personnel.

“This is an operational breakthrough in our fight against the communists-terrorists in Bohol, neutralizing the remaining leaders of their decades of terrorism and extortion victimizing innocent civilians. We call on the Boholanos to unite to help the government to finally defeat these heartless criminals who seek to destroy our peace and liberty”, matod ni Aberin sa usa ka pamahayag.

Duna nay mga police personnel nga gitahasan ang PRO 7 nga moatiman sa panginahanglan sa mga sibilyan nga naapektuhan sa engkwentro, lakip na sa pamilya ni Amper.

Abag gikan sa national ug regional headquarters itunol sa kabanay sa maong polis ilabi na sa pag-andam sa pagpalubong niini.

“The death of our hero cop will not be in vain and we shall continue doing our job well to give his sacrifices an everlasting meaning in the memory of his family and the Filipino people,” dugang ni Aberin.

Nagpadayon ang gilusad nga clearing operation sa mga sundalo ug kapulisan sa lungsod nunot sa posibilidad nga duna pay mga kauban nga ningtago sa kalasangan sa lugar.

Giingong upat na lang ka personality nga sakop sa NPA ang nagpabiling buhi apan giingong duna kini mga miyembro.